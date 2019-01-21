اجرای رفع تصرف اراضی وظیفه محیط زیست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران در نشست خبری صبح امروز به مناسبت هفته هوای پاک که در محل اداره محیط زیست شهرستان تهران برگزار شد، گفت: حدود ۲۹ درصد از مناطق استان تهران، مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست و شکار ممنوع است. اگر مناطقی از استان های دیگر که تحت مدیریت ما است را نیز اضافه کنیم، این عدد به حدود ۴۸ درصد مساحت استان خواهد رسید ولی متاسفانه امکانات ما اصلا به همین نسبت نیست.

مهرداد کتال محسنی افزود: البته نگاه مدیرکل محیط زیست استان تهران این بوده که محیط بانی ها و امکانات آنها همچون موتورسیکلت و خودرو را افزایش دهیم. اگر برای اینها متوسط کشوری را هم در نظر بگیریم، الان در کشور ما هر ۳ هزار هکتار یک محیط بان دارد اما در استان تهران ما هر ۷ هزار هکتار یک محیط بان داریم و در هر ۲۵ هزار هکتار تنها یک محیط بانی داریم.

وی ادامه داد: ما تلاش داریم در حوزه تصرف اراضی آنچه وظایفمان است انجام دهیم اما برخلاف یگان منابع طبیعی که گارد حفاظت و حتی سند اراضی ملی و طبیعی را دارد، ما تنها دستگاه ناظر هستیم.

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران توضیح داد: حتی جایی که حریم رودخانه باشد و حتی وقتی که رودخانه از منطقه حفاظت شده ما رد شده باشد، متولی آن آب منطقه ای است و اگر مثلا قبرستانی تاریخی در منطقه لار ما هست، متولی آن میراث فرهنگی است.

محسنی در پایان تصریح کرد: تصور غلطی وجود دارد که محیط زیست باید وظیفه بنیاد و بخشداری و مستثنیات و ... را نیز برعهده داشته باشد، در حالی که این وظیفه با ما نیست و اجرای رفع تصرف اراضی، برداشت غلطی بود که پیش از این جریان داشت و ما آن را به مسیر درست برگرداندیم.