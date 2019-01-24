به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در نشست با مدیران محیط زیست استانهای ساحلی کشور که در جزیره خارگ برگزار شد، گفت: بنا بر نظر معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، اولویت اول سازمان محیط زیست، محیطبانان هستند که در این زمینه وضعیت رو به ارتقایی را شاهد هستیم.
وی با اشاره به موضوعات مهم در حوزه دریایی، اضافه کرد: محیط بان ضابط خاص قضایی در محیط زیست است و اینکه محیط بانان تخصصی دریایی آموزش دیده را داشته باشیم، مد نظر است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور گفت: پاسگاه دریایی محیط زیست میتواند مسائل دریایی را دنبال کرده و پروندههایی را تشکیل دهند و باید بررسی کنیم که وقتی این پاسگاههای مصوب غیر دایر را نداریم، چه جرایمی در حال اتفاق افتادن است، به محیط زیست دریایی لطمه میزند و کسی متولی آن نیست.
وی از ارائه آموزش به تعدادی از محیط بانان با موضوع حفاظت از تالابها، ادامه داد: باید در حوزه دریایی نیز آموزشهایی را به محیط بانان جدید و یا محیطبانان موجود ارائه کنیم. بازوی اجرایی سازمان محیط زیست، محیطبانان هستند.
محبت خانی با اشاره به اینکه ارائه آموزشها باید متناسب با قشر مورد آموزش باشد، افزود: باید محیطبانان به جامعه معرفی شوند و مردم شناخت کافی از وظایف و مسئولیتهای محیطبانان داشته باشند.
وی بر تقویت سازمان و استفاده از لباس محیطبانی در برنامههای مختلف تاکید کرد و افزود: به خوبی به این موضوع پرداخته نشده است و باید شجاعت و توانمندی محیطبانان به خوبی معرفی شود.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور با اشاره به دستاوردهای فعالیتهای محیط بانان در سطح کشور، تاکید کرد: برخی افراد برای سوء استفاده از واژه مقدس محیطبان هستند که ما باید با برنامهریزی از این موضوع جلوگیری کنیم.
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