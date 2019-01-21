به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدرسه کسب و کار دانشگاه تربیت مدرس با همکاری شرکت مبتکران راستین، مجموعه سمینارهای مهارتی- آموزشی را در روزهای ۱۴، ۱۷، ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه ۹۷ با موضوع «مدیریت کاربردی در هتلداری»، «روش‌های توسعه کسب و کار وکالت و مشاوران حقوق»، «تحول در بازاریابی با استفاده از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ» و «کوچینگ تحول با رویکرد فردی» با حضور اساتید برجسته این حوزه و ارائه تجربیات برتر برگزار می‌کند.

«مدیریت کاربردی در هتلداری»، «روش‌های توسعه کسب و کار وکالت و مشاوران حقوق»، «تحول در بازاریابی با استفاده از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ» و «کوچینگ تحول با رویکرد فردی» از جمله موضوعات محوری این مجموعه سمینار هستند.

اصول تشریفات بین‌الملل، مدیریت استراتژیک در صنعت هتلداری، آداب و معاشرت و الگوهای رفتاری در هتل، اصول پذیرایی و اخلاق حرفه‌ای در صنعت هتلداری از جمله موضوعات محوری در سمینار «مدیریت کاربردی در هتلداری» در ۱۴ بهمن‌ماه است.

از دیگر موضوعات محوری این مجموعه سمینار روز ۱۷ بهمن‌ماه «روش‌های توسعه کسب و کار وکالت و مشاوران حقوق»، می‌توان به نگاهی به حرفه وکالت و مشاوره حقوقی در ایران و جهان، چالش‌های متداول مشاوره کسب و کار حقوقی و وکالت، مبانی شکل‌گیری موسسات مشاوره حقوقی و وکالت، آینده حرفه وکالت و مشاوره حقوقی در ایران و جهان را اشاره کرد.

در ۲۷ بهمن ماه سمینار «تحول در بازاریابی با استفاده از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ» با موضوعات معرفی بازاریابی از طریق موتورهای جستجو و سئو SEM) و (SEO، معرفی ابزارهای بازاریابی دیجیتال تصمیم‌گیری‌های مهم در Business با استفاده ازWeb Analytics، معرفی بازاریابی شبکه‌های اجتماعی(Social Marketing)، معرفی بازاریابی ویروسی ارائه خواهد شد.

در آخرین روز این مجموعه سمینار (۲۸ بهمن‌ماه)، سمینار «کوچینگ تحول با رویکرد فردی» با موضوعاتی چون آشنایی با طبیعت تغییر (بخش منطقی، بخش هیجانی، عادت‌ها)، آشنایی با مفهوم و مهارت‌های کوچینگ (گوش کردن فعال و عدم قضاوت،گوش کردن به ادراک، کشف هیجان‌ها)، پرسشگری و کشف(کشف دیدگاه‌ها، کشف عادت‌ها)، بازخورد و ایجاد تغییر (تغییر دیدگاه، برنامه‌ریزی برای عمل) مطرح خواهد شد.

بنابراین گزارش، سمینارهای مذکور در روزهای ۱۴، ۱۷، ۲۷، ۲۸ بهمن ‌ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.