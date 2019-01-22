  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۳۳

در باشگاه هما صورت گرفت؛

تجلیل از بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران

تجلیل از بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم هما از سوی مسئولان این باشگاه قدیمی و ریشه دار مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اهالی  و بزرگان فوتبال هما به بهانه تولد علیرضا عزیزی غزال تیز پای فوتبال هما و ایران در خانه قدیمی و ورزشگاه نوستالژی هما برگزار شد.

در کمی قبل ترها و  بین کمی قدیمی ها کسی نبود و نیست تا نام باشگاه هما را در ضلع جنوب غربی میدان آزادی واقع در فرودگاه مهر آباد نشنیده باشد باشگاهی با قدمت ٥٠ سال که مکتب هما و  مرحوم دهداری و بازیکنان و استعدادهای بزرگی از بر خواسته اند و نقش و تاثیر ماندگاری در ورزش کشور بر جای گذاشته است.

بزرگان و پیشکسوتان  فوتبال  ملی و هما به همت رئیس این مجتمع فرهنگی ورزشی علیرضا بابایی و به بهانه تولد علیرضا عزیزی ستاره ای که در دهه ٥٠ اولین بار لقب غزال تیز پای فوتبال ایران را گرفت در کنار کاپیتان سابق تیم ملی آندرانیک تیموریان و دکتر علی مفاخریان شهردار منطقه ٩ تهران در محل باشگاه هما گرد هم آمدند تا ضمن مرور خاطرات گذشته، از فوتبال و عملکرد تیم ملی و مشکلات و کمبود امکانات ورزشی بگویند در محفلی فوتبالی  ، شمع تولد ٦٩ سالگی ستاره دهه پنجاه تیم ملی ، پرسپولیس و هما را  کنار هم باشند.

علیرضا عزیزی بازیکن پیشین هما و تیم ملی فوتبال ایران

هادی نراقی ، محمد توانایی ، نعیم صفری ، مهرداد حفظی فر ، جواد رمزی ، فرهاد کامل ، جمشید پذیرا ، علیرضا عزیزی و سرژیک تیموریان از میهمانان حاضر  در این جلسه بودند ، مرور خاطرات و دیدن ویترین افتخارات باشگاه هما ، بحث و نقد تیم ملی و کی‌روش،  موافقت و مساعدت شهردار منطقه با تجهیز و تعویض زمین چمن مصنوعی باشگاه هما ، اعلام آمادگی برای راه اندازی مدرسه فوتبال و آکادمی فوتبال هما و قدر دانی از پیشکسوتان و پاسداشت  و تقدیر از علیرضا عزیزی بازیکنی با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند  به بهانه تولدش از مهمترین اتفاقات این دیدار بود.

سهام الدین میر فخرایی بازیکن سابق هما و تیم ملی ، حمید علیدوستی ، احمد سجادی ، احمد سنجری  و هوشنگ نصری و تنی چند دیگر از بزرگان فوتبال هما هر کدام بعلت سفر و یا مشغله از غایبین مهم این جمع فوتبالی و همایی بودند. در این نشست صمیمانه که ٤ ساعت بطول انجامید از سوی  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هما خانم دکتر شرفبافی و دکتر علی مفاخریان  شهردار ورزش دوست منطقه ٩ و مدیریت باشگاه هما و همبازیان علیرضا عزیزی از وی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

آندرانیک تیموریان بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران

علی پروین و اصغر شرفی مربیان سابق عزیزی که بعلت کار و کسالت از مدعوین غایب جلسه بودند تلفنی تولد عزیزی را تبریک گفتند و یاد خاطرات کردند. حضور آندرانیک تیموریان باعث شد بخشی از بحث سمت بازی های تیم ملی و کی‌روش برود که وی از عملکرد و شخصیت کی‌روش حمایت کرد.

کد مطلب 4520080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها