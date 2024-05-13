معاون آموزشی وزارت علوم ‌تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «روح‌الله رازینی» را به عنوان «معاون آموزشی» این وزارتخانه منصوب کرد.

در حکم ابلاغی وزیر علوم خطاب به دکتر رازینی آمده است؛

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون آموزشی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیۀ انقلابی و توجه به راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری مدیران و کارکنان (یاوران علمی) آن معاونت و دانشگاه ها، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری کشور با رویکردی تحول گرایانه و مساله محور در راستای نیل به "تمدن نوین اسلامی" ایفا نموده و ماموریت‌های محول شده را به انجام رسانید :

- اهتمام جدی و ایفای نقش محوری در جهت تحقق کامل مأموریت مهم آمایش آموزش عالی و مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت ترویج فرهنگ کار گروهی و مساله‌محوری و استقرار امر مهم شاگردپروری به عنوان کار ویژه تربیتی و علمی اعضای محترم هیأت علمی

- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اقدام موثر در جهت ارتقاء سلامت نظام آموزشی و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه در خصوص بروز تخلفات احتمالی در مجموعه مأموریت‌های حوزه آموزش

- برنامه‌ریزی و تلاش هدفمند برای توانمندسازی و روزآمدسازی اعضای محترم هیأت علمی با تاکید بر اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام و طراحی نظام سنجش و انگیزش

- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانش‌محور در راستای حفظ و ارتقاء «کیفیت آموزش» و استقرار نظام «رقابت» سالم و مؤثر علمی

- بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های علمی کشور به منظور مطالعه دقیق و عمیق نظام مسائل و مأموریت‌های آن معاونت و دریافت راه‌حل‌های دانش‌بنیان

- اهتمام جدی به بازنگری برنامه‌های درسی به معنای روزآمدی و کارآمدی پاسخگویی به نیاز جامعه، توانمندسازی دانشجویان و افزایش اشتغال‌پذیری رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و تقویت کار تیمی وگروهی

- تعامل مستمر و هدفمند دو معاونت آموزش و پژوهش در ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی زیرا آموزش کیفی هم پشتوانه پژوهش کیفی است و هم محصول و برونداد آن

- سیاست‌گذاری و نظارت مؤثر بر فرآیند تولید محتواهای آموزشی و تدوین منابع درسی با تأکید بر ضرورت توجه به پیوست‌ها و پیامدهای هویتی، فرهنگی، بینشی و انگیزشی

- ساماندهی نظام تأسیس گسترش و نظارت بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی از طریق بازنگری اساسی در آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط و استفاده از حداکثری از سامانه‌سپاری

- مشورت مستمر با استادان و دانشمندان حوزه تعلیم و تربیت در راستای تحقق آموزش هدفمند، مهارت‌محور و پژوهش‌محور و طراحی گرنت آموزشی

- تعیین مسائل و مشکلات بخش آموزشی و ارائه آنها به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور جهت تحقیق و دریافت راهکارهای دانش‌بنیان و اختصاص بودجه کافی برای حمایت مالی شایسته از پژوهش‌های نیازمحور بخش آموزشی، به عبارت دیگر «بدون پژوهش تصمیم نگیرید»

- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای پژوهشِ آموزش‌محور از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

- تلاش در جهت توسعه پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی استاد محور با رویکرد نیاز محوری و مرجعیت علمی

- تدوین نظام پذیرش دانشجو بر اساس تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی

- تدوین دستورالعمل مهارت محور کردن آموزش بر اساس تکلیف برنامه توسعه هفتم

- تلاش در جهت توسعه تألیفات درسنامه‌های مرجع علمی

به گزارش مهر، روح‌الله رازینی پیش از این رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم بود.