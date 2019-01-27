خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در حال حاضر بیش از یک سال است که وضعیت قیمت ها در سطح بازارهای استان کردستان ثبات خود را از دست داده و هر روز شاهد یک نرخ جدید از اجناس مختلف هستیم و به نظر می رسد اراده ای نیز برای ساماندهی به این وضعیت وجود ندارد.

قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف مردم را اگر از سال گذشته با قیمت های امروز مقایسه کنیم می بینیم که بعضی از قیمت ها دو تا سه برابر افزایش یافته اند و ثبات در قیمت کالاهای اساسی به یک مطالبه از سوی مردم از مسئولان این حوزه تبدیل شده است.

متاسفانه اوج افزایش قیمت کالا از شب یلدا به بعد در سطح بازارهای استان کردستان رقم خورده و قیمت کالاهایی مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ افزایش چشمگیری داشته است و علیرغم برنامه ریزی های مسئولان تاکنون قیمت این دو کالای مورد نیاز مردم هنوز به ثبات نرسیده است.

رئیس نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: شرایط اقتصادی بازار در حال حاضر به گونه ای است که مشکلاتی را به وجود آورده است.

تشدید نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در بازار کردستان

فرزاد سردارزاده اظهارداشت: تقریبا طی سال گذشته تا به امروز کاهش عرضه محصولات و کالاهای اساسی در کشور را شاهد بوده ایم و در کنار آن نیز قیمت ها افزایش یافته است.

وی افزود: وقتی نظام اقتصادی یک کشور دچار نوسانات قیمت ارزی و تحریم های اقتصادی می شود، طبیعی است که افزایش قیمت و کاهش کالا را شاهد باشیم.

رئیس نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در خصوص نقش این سازمان در خصوص تنظیم بازار و مقابله با کم فروشی، گران فروشی و احتکار کردن کالاهای اساسی اشاره کرد و ادامه داد: این سازمان بر اساس رسالت خود روزانه بر سطح بازار نظارت خود را اعمال می کند.

سردارزاده یادآور شد: ما وظایف خود را به صورت روزانه انجام می دهیم اما شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که علیرغم اینکه از تمام ظرفیت های قانونی خود در این زمینه بهره می گیریم بازهم جوابگوی نیاز مردم و جامعه نیست تا بتوانیم یک ثبات اقتصادی را در سطح استان به همراه داشته باشیم.

انجام بیش از ۹۵ هزار مورد بازرسی بر واحدهای صنفی کردستان

وی در ادامه سخنان خود به نظارت این سازمان بر بازار اشاره کرد و بیان کرد: در همین ۱۰ ماه گذشته از سال جاری ۹۵ هزار و ۱۳۶ مورد در سطح بازارهای استان کردستان بازرسی صورت گرفته از این تعداد سه هزار و ۸۵۰ مورد آن منجر به تشکیل پرونده شده است.

رئیس نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: پس از بررسی پرنده های تشکیل شده در مجموع ۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از سوی تعزیرات حکومتی استان کردستان رای جزای نقدی برای این متخلفان صادر شده است.

سردار زاده اظهارداشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد بازرسی، ۳۰ درصد رشد پرونده و ۸۱ درصد رشد ارزش ریالی پرونده ها را شاهد بوده ایم و این نشان می دهد این سازمان در راستای رسالت خود به طور جدی با متخلفان سطح بازار برخورد می کند.

شاید بتوان گفت بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشیتی مردم کشور ناشی از تحریم های اقتصادی و عرضه کالاهای اساسی در بازار باشد اما اینکه مسئولان استان نبود محصولاتی مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ را ناشی از این تحریم ها بدانند تا حدی غیر منطقی به نظر می رسد چرا که این محصولات در استانی مانند کردستان در حال تولید است و بارها از سوی مسئولان بر تولید مازاد بر نیاز استان نیز تاکید شده است.

وقتی طی یک شبانه روز قیمت گوشت مرغ افزایش چشمگیری می یابد نمی توان آن را ناشی از تحریم دانست چرا که اگر قرار بر این بود از سال ها قبل که این اتفاقات در اقتصاد ایران رقم خورده قیمت ها دیگر اینقدر دستخوش تغییرات قرار نمی گرفت.

یکی از وظایف سازمانی مانند جهاد کشاورزی این است که کشور را از بعضی از محصولات بی نیاز کنیم تا افزایش تحریم ها و نوسات ارزی نتواند بر روی قیمت این کالاها تاثیری داشته باشد اما شاهد هستیم در این حوزه نیز کم کاری و کوتاهی های بسیاری انجام می گیرد.

عرضه مرغ یارانه ای با قیمت کیلویی ۱۱ هزار تومان در بازار

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بحث قیمت مرغ تنها به استان کردستان خلاصه نمی شود و قیمت این کالای اساسی و پرمصرف در تمام کشور دستخوش تغییرات فراوانی شده است.

حنیفی گفت: ما از نظر تولید، جزو استان های تولید کننده گوشت مرغ در کشور هستیم اما با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، میزان تقاضا و عرضه آن در بازار قیمت آن را تعیین می کند.

وی در خصوص خودکفایی و بی نیازی کشور در تولید بعضی از محصولات کشاورزی مانند گوشت قرمز، گندم، مرغ و جو اظهارداشت: طی این مدت ما نسبت به عرضه بسیاری از کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز و گوشت مرغ اقدامات خوبی صورت گرفته و شاهد کمبود کالا در سطح بازار نبوده ایم.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ در کردستان اشاره کرد و افزود: مهمترین دلیل این بحث کمبود و افزایش قیمت گوشت قرمز است و با توجه به اینکه قیمت گوشت قرمز بسیار بالا رفته مردم گوشت مرغ را جایگزین سبد غذایی خود کرده و همین مسئله باعث تقاضای بیشتر در بازار شده و به همین دلیل کمبود و افزایش گوشت مرغ را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مرغ با قیمت یارانه ای یعنی برای هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان در سراسر استان کردستان توزیع می شود و البته در کنار این مهم حدود پنج هزار تن خوراک طیور نیز برای توزیع در استان تامین شده است.

حنیفی در ادامه سخنان خود به مشکلات گوشت قرمز، برنج و دیگر کالاهای اساسی در سطح بازار اشاره کرد و ادامه داد: ما در ۹ ماه گذشته حدود شش هزار تن اقلام مختلف پر مصرف مردم را در بازار در راستای تنظیم بازار عرضه کرده ایم.

وی یادآور شد: در بحث تامین برنج نیز مشکل خاصی وجود ندارد و برنج تایلندی با قیمت هر کیلوگرم شش هزار تومان در سطح بازار عرضه شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: بخشی از مشکلات ما در استان کردستان با توجه به مرزی بودن بحث قاچاق کالاهای اساسی است که در خارج از مرزها چندین برابر قیمت داخلی ارزش ریالی دارند و همین امر باعث شده افرادی سودجو دست به این کار بزنند و طبیعتا همین امر نیز در بحث افزایش قیمت بی تاثیر نخواهد بود.

برنامه ریزی بهتر از سوی مدیران و مسئولان ادارات و سازمان های دولتی در استان کردستان در راستای نظارت بهتر بر قیمت ها در بازار و همچنین تلاش برای مشارکت و همراهی مردم در این بخش یکی از نیازهای ضروری و لازم است.