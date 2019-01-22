تشکیل ۳۵۸۰ پرونده تخلف در تعزیرات ایلام

نعمت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری سه هزار و ۵۸۲ پرونده در تعزیرات استان تشکیل شده که مربوط به تخلفات مختلف است.

وی افزود: هفت فقره پرونده در این مدت با موضوع احشام و قاچاق گوسفند و گاو واصل شده که هر هفت پرونده نیز به رای رسیدند، این تعداد احشام بعد از ذبح در بازار برای تثبیت و تعدیل قیمت وارد شده و به دست مصرف کننده رسیده است.

بیرانوند اظهار داشت: باید با نظارت دقیق از قاچاق دام در استان جلوگیری شود تا قیمت گوشت در استان متعادل شود.

وی تصریح کرد: بازرسین تعزیرات استان نظارت و کنترل بر بازار را به صورت روزانه انجام می دهند، با همکاری و تعامل با سایر دستگاه های نظارتی در کمترین زمان ممکن با متخلفین برخورد قضایی و قانونی صورت خواهد گرفت.