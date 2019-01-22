به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این نشست تعداد ۵۶ پرونده مورد بررسی و صدور رأی قرار گرفت. از این تعداد، ۵۵ نمونه درخواست ثبت و یک مورد خواستار مجوز تولید، از دبیرخانه شورای نظارت بر اسباببازی بود.
در این نشست ۳۹ پرونده از نظر ثبت بدون مانع تشخیص داده شد که از نظر گروهبندی اسباببازیها، ۶ اسباببازی در گروه حرکتی مهارتی، ۶ مورد در گروه آموزشی و کمکآموزشی، ۱۲ پرونده در گروه فکری، ۱۵ نمونه در گروه فرهنگیهنری قراردارد.
همچنین ۱۵ اسباببازی نیز مجوز تولید دریافت کرد و ۲ پرونده رای نیاورد. در این کمیسیون قرار شد ۳ پرونده اسامی سرگرمی انتخابی خود را به دلیل نامناسب بودن تغییر اسم دهند.
در حال حاضر اسباببازیها و سرگرمیهای ۶ گروه حرکتی مهارتی، آموزشی و کمک آموزشی، فکری، فرهنگی هنری ، کمک درمانی، الکترونیکی و رایانهای مورد بررسی و صدور رأی قرار میگیرد.
دبیرخانه شورای نظارت با توجه به سیاستهای حمایتی و هدایتی و به منظور معرفی ایدهها، طرحها و تولیدات داخلی و اسباببازیهای جدید و در سال حمایت از تولید ملی و کالاهای ایرانی اقدام به تهیه فهرستی از اسباب بازی های جدید برای آگاهی جامعه صنعت اسباببازی کرده است که از طریق رسانههای جمعی در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
هدف از این کار، معرفی طراحان اسباب بازی که اغلب جوانان هستند به جامعه تولید کنندگان است. تا سرآغاز کار جدید و افزایش تولیدات ارزنده داخلی در کشور باشد امری که با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم افزایش ابتکارهای تولیدکنندگان، استقلال اقتصادی و افزایش ثروت ملی باید بیشتر مد نظر قرار گیرد.
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