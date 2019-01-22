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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

پذیرش دانشجو در دوره های مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب

پذیرش دانشجو در دوره های مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب

مرکز آموزشهای الکترونیک و آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب ،دانشجو در مقطع کارشناسی غیرحضوری (مجازی) می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزشهای الکترونیک و آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب ،دانشجو در مقطع کارشناسی غیرحضوری (مجازی) در رشته های «شیعه شناسی» و «فقه و حقوق اسلامی» می پذیرد.

مهلت ثبت نام در این مرکز تا دهم بهمن ۱۳۹۷ است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۲۸۰۲۶۱۰ داخلی ۱۰۳ یا ۲۵۵ تماس بگیرید.
 

کد مطلب 4520315
سارا فرجی

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