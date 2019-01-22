پذیرش دانشجو در دوره های مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزشهای الکترونیک و آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب ،دانشجو در مقطع کارشناسی غیرحضوری (مجازی) در رشته های «شیعه شناسی» و «فقه و حقوق اسلامی» می پذیرد.
مهلت ثبت نام در این مرکز تا دهم بهمن ۱۳۹۷ است.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۲۸۰۲۶۱۰ داخلی ۱۰۳ یا ۲۵۵ تماس بگیرید.
مرکز آموزشهای الکترونیک و آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب ،دانشجو در مقطع کارشناسی غیرحضوری (مجازی) می پذیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزشهای الکترونیک و آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب ،دانشجو در مقطع کارشناسی غیرحضوری (مجازی) در رشته های «شیعه شناسی» و «فقه و حقوق اسلامی» می پذیرد.
کد مطلب 4520315
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