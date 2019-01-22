پذیرش دانشجو در دوره های مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزشهای الکترونیک و آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب ،دانشجو در مقطع کارشناسی غیرحضوری (مجازی) در رشته های «شیعه شناسی» و «فقه و حقوق اسلامی» می پذیرد.



مهلت ثبت نام در این مرکز تا دهم بهمن ۱۳۹۷ است.



علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۲۸۰۲۶۱۰ داخلی ۱۰۳ یا ۲۵۵ تماس بگیرید.

