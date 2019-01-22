برگزاری نمایشگاه دستاورد های انقلاب/نواخته شدن زنگ انقلاب درمدارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد خاضع ظهر سه شنبه در شورای سیاستگذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: تحقق برنامه ها و همایش ها با محوریت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عملیاتی خواهد شد.

خاضع با بیان اینکه مراسم ۱۲ بهمن ماه با محوریت زنگ انقلاب با توجه به قرار گرفتن روز دوازدهم بهمن در روز جمعه، طی روز ۱۳بهمن ماه انجام می شود، افزود: رژه خودرویی نیز در روز دوازدهم اجرایی می شود.

خاضع تصریح کرد: همچنین مراسم ویژه از ساعت ۱۱ روز جمعه ۱۲ بهمن ماه در مصلای امام خمینی(ره) یاسوج برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به مصادف شدن دهه فجر و شهادت حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و گفت: انقلاب ما در امتداد حرکت حضرت فاطمه زهرا بوده و جشن های انقلاب با در نظر گرفتن احترام این ایام اجرایی می شود.

وی افزود: پوشش فضاسازی شهری نیز با در نظر گرفتن مناسبت های پیش رو انجام می شود.

خاضع خدمات دهی رایگان دستگاه ها و بخش های مختلف را از دیگر محورهای قابل هدفگذاری در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دانست.