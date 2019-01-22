به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اخبار جدیدی که از تفاهم نامه ها و همکاری های بانک ملت با مراکز علمی و تحقیقاتی به گوش می رسد حاکی از یک تغییر رویکرد از سوی این بانک در حمایت از حوزه های اقتصادی دانش محور است.

بانک ملت طی یکسال اخیر ۹ تفاهم نامه با سازمان های متعدد که عمدتاً در حوزه شرکت های دانش بنیان بوده، منعقد کرده که براساس گزارش معاونت توسعه و جذب سرمایه های معاونت ریاست جمهوری، این بانک رکورددار پرداخت تسهیلات در حوزه های علمی و فناوری و دانش بنیان است.

امضای تفاهم نامه با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مشارکت در راه اندازی باشگاه کسب وکارهای دانش بنیان دانشگاه صنعتی شریف، سامانه مدیریت هزینه کرد اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، بورسیه تحصیلی از طریق بنیاد حامیان دانشگاه تهران حاکی از تصمیم هوشمندانه این بانک بزرگ بورسی در سوق دادن منابع و تامین مالی به بخش هایی از اقتصاد است که در آینده زمینه تولیدات با ارزش افزوده بالا را فراهم می آورند.

دانش بنیان ها کسب و کارهایی عمدتا مبتنی بر یک فناوری سطح بالا و یا بدون استفاده مستقیم از منابع غیرقابل تجدید طبیعی هستند که مزیت رقابتی یا انحصاری در تولید یک محصول جدید یا سرویس جدید ایجاد می‌کنند.

تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، بانک ها بخش قابل توجهی از منابع خود را به حمایت از صنایعی تخصیص می دهند که دانش و فناوری در سطح پیشرفته مستقیما در فرآیند طراحی یا تولید محصول اثر دارد و منجر به ارزش افزوده بیشتر می‌شود.

دانشگاه تهران، شریک دانشی بانک ملت

ارتباط بانک ملت با دانشگاه تهران هر روز عمیق تر می شود. ارتباطی که با امضای تفاهم نامه اخیر بین این بانک و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رنگ و بوی دانش بنیان گرفت.

براساس این تفاهم نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران حساب های بانکی خود را در بانک ملت متمرکز و تعهدات استارت آپ های مستقر در پارک علم و فناوری را تضمین خواهد کرد. بانک ملت هم پذیرفته است علاوه بر خدمات بانکی معمول، تامین مالی این تیم های دانش بنیان را در چارچوب مقررات بانکی به عهده بگیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بنیادی ترین زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی و امکان بهره برداری از منابع برای پاسخگویی به نیازهای جاری و آتی جامعه و فراهم آوردن زمینه های توسعه ای است که استارت آپ ها و تیم های خلاق دانشی می توانند کلیدی ترین نقش را در این زمینه ایفا کنند.

محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت نیز در جریان امضای تفاهم نامه با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، حمایت از دانش بنیان ها را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.

وی نگاه بانک ملت به این اقدام را حمایت از اقتصادی توصیف کرد که با علم همراه است و اثرگذاری آن بیشتر از فعالیت های اقتصادی معمول است.

نیلی رییس دانشگاه تهران هم علت انتخاب بانک ملت را استفاده این بانک از سیستم های بانکداری مدرن و متناسب با نیازهای دانشگاه تهران ذکر کرد.

پروژه ساختمان های TH۱ برای بیمه، بانک و بورس و TH۲ برای دیتا سنترهای استانی (بزرگترین دیتا سنتر خاورمیانه)، استارت آپ های ویکند، طراحی پیام رسان های داخلی پیشرفته و ده ها پروژه دیگر فناوران از جمله فعالیت های در حال اجرا در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

زیرمجموعه بورسی بانک ملت در جعبه ی دانش بنیان های شریف

شهریور ماه سال ۹۷ باشگاه کسب وکارهای دانش بنیان با نام اختصاری باکس در فضایی مدرن، با حمایت مالی شرکت به پرداخت ملت (زیرمجموعه بانک ملت)، با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و معاون فناوری اطلاعات بانک ملت به صورت رسمی آغاز به کار کرد تا نهال دیگر بانک ملت در حمایت از دانش بنیان ها و اقتصاد مقاومتی پیوند بخورد.

این باشگاه علمی در فضایی به مساحت ۳۶۰۰ متر مربع در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف و با هدف ایجاد فضایی برای تجاری سازی ایده های جوانان و پژوهشگران با مشارکت به پرداخت ملت راه اندازی شد.

بانک ملت؛ حامی سنتی روبوکاپ

بانک ملت در زمینه حمایت از فناوری های جدید و دانش بنیان پیشینه دیگری هم دارد که به سال ۱۳۸۵ باز می گردد و همچنان نیز ادامه دارد. اسپانسری مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و همچنین اسپانسری تیم روبوکاپ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسابقات بین المللی تبدیل به یک سنت فناورانه در بانک ملت شده است.

ایران در زمینه روباتیک در سال های اخیر پیشرفت ها چشمگیری داشته است اما حلقه مفقوده اصلی در این میان، تجاری سازی یافته ها و اختراعات است که در کشور مغفول مانده است.

شاید حمایت بانک ها در این زمینه بتواند در آینده راهگشا باشد.

طراحی سامانه مدیریت هزینه کرد اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

مشارکت در طراحی و راه اندازی سامانه مدیریت هزینه کرد اعضای هیات علمی دانشگاه تهران که در دومین نشست سالانه معرفی جدیدترین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در اسفند ۹۶ رونمایی شد، مبتنی بر مدل گرنت و قرارداد طرح های کاربردی از دیگر اقدامات بانک ملت در حوزه آموزش عالی، پژوهش و فناوری است.