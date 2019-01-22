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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

معاون اداری مالی دانشگاه :

افزایش شهریه دانشگاه پیام نور نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافت

افزایش شهریه دانشگاه پیام نور نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافت

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: افزایش شهریه ثابت امسال دانشگاه پیام نور ۵ درصد کمتر از مصوبه هیات امنا و کمتر از سال گذشته بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، حسن علیزاده با عنوان اینکه هیچ گونه افزایش شهریه ای در نیمسال تحصیلی جاری اتفاق نیفتاده، اظهار داشت: این دانشگاه هرگونه افزایش در شهریه خود را صرفا بر اساس مصوبات هیات امنا تعیین کرده و خارج از این مصوبات هیچ گونه مبلغ اضافی دریافت نمی کند.

وی  افزود: بر اساس مصوبه هیات امنا، دانشگاه پیام نور می تواند در ابتدای هر سال تحصیلی، حداکثر ۱۵ درصد افزایش شهریه داشته باشد که امسال این مبلغ را به دلیل شرایط اقتصادی کشور و رفاه حال دانشجویان، ۵ درصد کاهش داده است.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور با اشاره به سهم دانشجویان درخصوص بودجه فعالیت های فرهنگی نیز گفت: تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور طبق مصوبه وزارت علوم، در ابتدای هر سال مبلغ ۳۵۰ هزار ریال بابت فعالیت های فرهنگی پرداخت می کنند که این مبلغ قبلا در ابتدای سال تحصیلی به صورت کامل دریافت می شد اما امسال، دانشگاه برای رفاه حال دانشجویان و با توجه به درخواست های مکرر این عزیزان، مبلغ ۱۷۵ هزار ریال در دو نوبت یعنی در طول هر نیمسال تحصیلی دریافت می کند.

وی یادآور شد: شهریه دانشگاه پیام نور تقریبا یک سوم تمام دانشگاه های شهریه ای و پایین ترین شهریه دانشگاه های کشور است.

کد مطلب 4520396
زهرا سیفی

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