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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

رئیس بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه:

مجروحان تصادفی بیشترین مراجعه کنندگان به بیمارستان زینبیه هستند

مجروحان تصادفی بیشترین مراجعه کنندگان به بیمارستان زینبیه هستند

اصفهان- رئیس بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه گفت: بیشترین مراجعه کنندگان به این بیمارستان مجروحان تصادفی و آسیب دیدگان ضرب و جرح خیابانی هستند و نیاز به احداث بخش مراقبت‌های ویژه محسوس است.

مسعود جوانبخت در گفت وگو با خبرنگار  مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه در منطقه ۱۴ شهرداری یعنی در یک منطقه محروم و با بافت پر جمعیت  شامل مناطق دارک، ارزنان و زینبیه واقع شده است بنابراین  با تصادفات خیابانی  بسیار و گاه نزاع و ضرب  وجرح در خیابان مواجهیم.

وی بیان داشت: در حال حاضر احداث بخش های مراقبت ویژه CCU ، ICU و NICU  در بیمارستان حضرت زهرا زینبیه لازم و ضروری است.

رئیس بیمارستان حضرت زهرا زینبیه ادامه داد: در ۹ ماهه اول امسال ۲۷۵هزار نفر در بخش سرپایی، بستری، خدمات پاراکلینیک و پیرا پزشکی پذیرش شدند که معادل پذیرش تقریبا بیش از ۳۰ هزار نفر در ماه است.

وی اعلام کرد: بیمارستان حضرت زهرا زینبیه یک بیمارستان جنرال دولتی است که مردم منطقه شمال شهر را پوشش می دهد و از بخش‌های چشم پزشکی،  زنان و زایمان ، داخلی، جراحی عمومی،  ارتوپدی،  کودک و نوزادان و گوش و حلق و بینی  به صورت بستری و سرپایی پذیرش می شود.

خدمات بیمارستان زهرا زینبیه در حال واگذاری به بخش های خصوصی است

جوانبخت با اشاره به اینکه خدمات بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه قابل واگذاری است اما اکنون با تعرفه دولتی بیماران را پذیرش می کنند، گفت: ما اکنون بخش داروخانه و تصویر برداری بیمارستان را تاکنون واگذار کردیم.

وی گفت: با توجه به توسعه خدمات اورژانس و درمانگاه تخصصی و احداث بخش های ویژه در بیمارستان، نیاز به توسعه بیمارستان را از سمت شرق این مکان داریم.

رئیس بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه نوسازی تجهیزات بیمارستانی در برخی از بخش ها مثل اتاق عمل، خدمات پاراکلینیک و ازمایشگاهی دارد، بیان داشت: در حال حاضر با کمبود پزشک عمومی و متخصص مواجهیم که تاکنون معاونت درمان همکاری خوبی با ما داشته است.

جوانبخت گفت: باید برای پزشکان و متخصصانی که به این منطقه می آیند تسهیلاتی درنظر گرفته شود تا شاهد ماندگاری پزشک در بیمارستان باشیم.

وی از تجهیز بیمارستان به دستگاه سی.تی.اسکن تا سه ماه دیگر خبر داد و گفت: اعتباراتی هر ساله به بیمارستان در قالب هتلینگ داده می شود که در قالب این طرح تمام دیوارهای بیمارستان رنگ کاری شده، پرده های بیمارستان و شیر آلات آن عوض و به نوعی فضای بیمارستان بازسازی شده است.

کد مطلب 4520418

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