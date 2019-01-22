مجری برگزاری هیجدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست تهران در حاشیه بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه بینالمللی محیط زیست هر ساله در بازه زمانی اسفندماه در نمایشگاه بینالملی برگزار میشود. هر ساله سازمان حفاظت محیط زیست میزبان صنایع و خدمات و وزارتخانهها و هر که در حوزه محیط زیست فعالیتی کرده باشد خواهد بود.
آرزو آقامحمدی افزود: امسال هم این نمایشگاه از دوم تا پنجم اسفندماه برگزار خواهد شد. دغدغه محیط زیست دغدغه مشترک همه همایشها و برنامهها و نمایشگاههای این حوزه است.
وی ادامه داد: هدف نمایشگاه این است که امسال در بعد فرهنگی اقتصادی و اجتماعی پربارتر برگزار شود.
مجری برگزاری هیجدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست تهران تأکید کرد: تجربیاتی که در نمایشگاه به اشتراک گذاشته میشود میتواند برای همه مفید باشد و راهگشای حل بحرانهای محیط زیست کشورمان باشد.
آقامحمدی تأکید کرد: در نمایشگاه میآموزیم، آموزش میدهیم و دستاوردهای خودمان را ارائه میکنیم. نمایشگاه محیط زیست بستر مناسبی برای عرضه دستاوردهای محیط زیستی است.
بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز صبح امروز در سالن همایشهای بینالمللی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور مسئولان، کارشناسان و رسانهها برگزار شد و رونمایی از پوستر هیجدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست تهران نیز در این مراسم انجام گرفت.
هیجدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست از دوم تا پنجم اسفندماه در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
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