درختکاری برای حفظ محیط زیست از پاسارگاد تا تهران

به گزارش خبرنگار مهر فعالان، دوستداران و گروه های محیط زیستی در قرار سبز آخرین روزهای سال با پاکسازی طبیعت و کاشت نهال به استقبال بهار رفتند.

در شهر تهران انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست، که متولی برگزاری جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران نیز هست، مراسم درختکاری خود را برای هجدهمین سال با حضور پرشور هنرمندان، مردم، اعضای شهرداری و شورای شهر تهران در پارک ... برگزار کردند. در این مراسم که به یاد مرحوم وحید نصیریان از اعضای این انجمن و کارگردان انیمیشن قلب سیمرغ برگزار شد، علاوه بر انجام برنامه های گوناگونی هنری، بر حضور هنرمندان در عرصه محیط زیست برای تولید محتوا و خلق آثار تاکید شد.

در شهر رحیم آباد استان گیلان به همت موسسه محیط زیست آسمانرود رحیم آباد و با حضور مسئولین بخش کلاچای و رحیم آباد و مادر محترم شهید عشوری، ۳۷ اصله نهال بومی و مثمر و همیشه سبز نارنج به نیت ۳۷ شهید کاشته شد. همچنین همایشی به همین مناسبت توسط موسسه محیط زیست آسمانرود رحیم آباد و با مشارکت انجمن حامیان طبیعت سبز و با حضور مسئولین شهر و شهرستان و نمایندگان سمن های استان در شهر رحیم آباد گیلان برگزار شد.

در شهر آبدانان استان ایلام کاشت نهال در روز درخت کاری توسط انجمن بانوان طبیعت دوست در دامنه دینارکوه آبدانان ایلام با همکاری منابع طبیعی، اداره محیط زیست و هلال احمر انجام شد.

در شهر سگزی استان اصفهان در آستانه هفته منابع طبیعی توسط انجمن صلح با طبیعت در منطقه سگزی اصفهان، ۱۰۰۰ اصله نهال کاشته شد.

در شهر اقلید استان فارس به همت انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت شهرستان اقلید و مشارکت انجمن کانگ فوتوآ۲۱، گروه کوهنوردی زاگرس، انجمن اندیشه نیکان طبیعت زاگرس و همکاری مسئولین اداره منابع طبیعی و دوستداران طبیعت، بمناسبت روز مادر و به منظور احیای جنگلهای پارک پارسیان بیش از ۵۰۰ نهال مثمر در پارک پارسیان کاشته شد.

در شهر سامان استان چهارمحال و بختیاری ورودی شهر سامان، به همت انجمن سامان پویا و با حضور مسئولین و دوستداران طبیعت به مناسبت آغاز سال جدید، پاکسازی شد.

در شهر لاهیجان استان گیلان به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، ۲۰۰ اصله نهال در حاشیه استخر لاهیجان (پارک کودکان) توسط مهد کودک کندوی عسل لاهیجان و انجمن بوم بانان گیلان به کودکان اهدا شد.

در شهر لاهیجان استان گیلان مانور من یک درخت هستم به مناسبت روز درختکاری در مدرسه سبز سما لاهیجان با حضور اساتید دانشگاه و به همت انجمن بوم بانان اجرا شد. همچنین در پیشواز بهار و گرامیداشت روز جهانی سندرم داون همپای نازنینان سندروم داون یک دور پیاده روی درحاشیه استخر لاهیجان انجام شد.

در شهر لاهیجان استان گیلان انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان، کارگاه آموزش مسائل زیست محیطی و مراسم درختکاری را با موضوع شناخت جنگلهای هیرکانی به مناسبت هفته منابع طبیعی در دبستان های مقداد و آفرین۲ در لاهیجان برگزار کرد.

در شهر اقلید استان فارس همیاران و پاکسازان طبیعت اقلید به مناسبت هفته منابع طبیعی برای نونهالان اقلیدی، مسابقه نقاشی و نمایشگاه محیط زیست را در مدرسه فاطمیه همراه با برنامه های متنوع دیگر برگزار کرد.

در شهر اقلید استان فارس با مشارکت طبیعت دوستان و همزمان با هفته منابع طبیعی، دومین برنامه پاکسازی طبیعت (محله زندگی) در قالب گروه «حامیان طبیعت، هم محلی سلام» در حوالی بلوار بابا عبدالله در شهر اقلید فارس برگزار شد.

در شهر شیراز استان فارس به مناسبت روز درختکاری، کودکان مؤسسه حامیان طبیعت پاک نارون در شیراز با همکاری یکدیگر نهال کاشتند.

در شهر شیروان استان خراسان شمالی گروه طنین پاکبانان شیروان در چهل و دومین برنامه خود، تپه ارک نادری شیروان را پاکسازی کردند.

در شهر مشهد استان خراسان رضوی انجمن همیاران محیط زیست و حیوانات با کاشت نهال و درختچه های کاج در روستای گرجی سفلا؛ برنامه ۱۷۷ خود را با کمک مسوولین و ساکنین آن منطقه با شعار ما ایستاده ایم تا درختان زانو نزنند برگزار نمودند.

در شهر شیروان استان خراسان شمالی مجتمع سما به مناسبت روز درختکاری برای نه گفتن به کیسه های پلاستیکی، به مسئولین شهرستان شیروان خراسان شمالی نهال و کیسه های پارچه ای اهدا کرد.

در شهر سبزوار استان خراسان رضوی به مناسبت روز درختکاری در پناهگاه حیات وحش شیراحمد - دومین زیستگاه آهوی کشور - با حضور فعالان و دوستداران محیط زیست، اعضای سمن سرزمین بادغوث و مسئولین محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان سبزوار نهال کاشته شد. همچنین به همت سمن سرزمین بادغوث نمایشگاه عکسی به مناسبت روز جهانی حیات وحش برگزار شد.

در شهر تهران مراسم روز درختکاری و تجلیل از کانون های برتر محیط زیست محلات سراسر تهران با حضور مردم، گروه های محیط زیستی، اعضای شورای شهر و شهرداری در بوستان چیتگر برگزار شد.

در شهر رامهرمز استان خوزستان به همت انجمن دوستداران طبیعت رامهرمز و به مناسبت هفته طبیعت، همایشی همراه با اجرای سرود، مسابقه تفکیک زباله و بازیافت بین والدین و دانش آموزان، رنگ‌آمیزی، نظافت، فضاسازی مدرسه و درختکاری در دبیرستان نمونه دولتی گلستان ولایت برگزار شد.

در شهر مسجد سلیمان استان خوزستان در آستانه فرارسیدن سال جدید، برنامه پاکسازی عمومی در مسجدسلیمان توسط انجمن های محیط زیستی لالی بهمراه انجمن هنرهای نمایشی و جمعی از مسئولین شهرستان در منطقه روستای چال استران انجام شد.

در شهر مسجد سلیمان استان خوزستان به مناسبت هفته منابع طبیعی در شهرستان شوشتر توسط کارشناسان انجمن هواداران کارون زلال، در مدرسه مهدیه ضمن فرهنگ سازی در زمینه حفظ محیط زیست و چگونگی کاشت نهال و نگهداری از آن، با مشارکت دانش آموزان و به نام هرکلاس یک اصله نهال کاشته شد.

در شهر تالش استان گیلان بزرگترین نهال کاری سمن های محیط زیستی تالش با کاشت ۵۰۰ اصله نهال بومی توسکا در طرح ساحلی آلالان اسالم تالش به همت گروه سبزاندیشان طبیعت تالش با حضور مردم طبیعت دوست و اعضای شهرداری، شورای شهر، جهاد کشاورزی، مدیریت شهری و اصحاب رسانه انجام شد.

در شهر اراک استان مرکزی قنات تاریخی ابراهیم آباد در استان مرکزی توسط موسسه مردم نهاد محافظان طبیعت سرزمین آفتاب پاکسازی شد.

در شهر بهبهان استان خوزستان گروه رفتگران طبیعت بهبهان در نود و یکمین برنامه محیط زیستی خود به استقبال میهمانان نوروزی رفت و طبیعت حاشیه ابتدای جاده بهبهان رامهرمز را پاکسازی کرد.



در شهر سروستان استان فارس به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، گروه عاشقان طبیعت شهرستان سروستان به همت اداره منابع طبیعی و با حضور امام جمعه و مسئولین شهرستان طی مراسمی اقدام به کاشت نهال در طبیعت، مدارس و همچنین در جوار حرم مطهر شهدای گمنام کردند.



در شهر تهران اردوی درختکاری کمیسیون صلح و محیط زیست مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با همکاری جمعی از دانشجویان این دانشگاه در پارک جنگلی تلو برگزار شد.



در شهر کردکوی استان گلستان کارگاه آموزشی هم اندیشی مبانی منابع طبیعی، محیط زیست و تشکل ها ویژه فرهنگیان توسط تشکل دوستداران طبیعت جهان نما برگزار شد.

در شهر شیراز استان فارس برنامه ی نهال کاری در پارک جنگلی شهدای بیضا توسط تشکل پاکسازان طبیعت فارس و مشارکت تشکلهای استان با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و همراهی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس با تحولی جدید برای اولین بار در استان جهت پایش مداوم و نظارت تشکلهای مردم نهاد استان فارس در راستای نهال بانی بعد از کاشت برگزار شد.

در شهر پاسارگاد استان فارس توسط اداره منابع طبیعی شهرستان پاسارگاد در گلزار شهدا روستای دهنو بخش پاسارگاد و با همراهی تنها دبستان روستا که ۱۰ نفر دانش آموز دارد، نهال کاشته شد.