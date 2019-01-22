رونمایی از گریم بازیگران سریال رمضانی شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «برادرجان» به کارگردانی محمدرضا آهنج، به نویسندگی سعید نعمت‌الله و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی چند روز پیش کلید خورد. در چند روز ابتدایی تصویربرداری این پروژه حسام منظور مقابل دوربین رفت و در روزهای آینده دیگر بازیگران این سریال مناسبتی به گروه اضافه خواهند شد.

به جز علی نصیریان، حسن پورشیرازی و حسام منظور که پیش از این به عنوان بازیگران سریال «برادر جان» معرفی شده بودند، آفرین عبیسی، سعید چنگیزیان، کامران تفتی، سجاد افشاریان، نسیم ادبی، مارال فرجاد، شیوا ابراهیمی، محبوبه صادقی و جلیل فرجاد دیگر بازیگرانی هستند که حضورشان در این پروژه قطعی شده است و به زودی مقابل دوربین خواهند رفت.

«برادر جان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما ملودرامی اجتماعی مذهبی است که برای پخش از شبکه سه سیما در ماه مبارک رمضان سال ۹۸ تهیه و تولید می شود.

سایر عوامل این پروژه عبارتند از: مدیر تصویربرداری: جمال شمس، صدابردار: محمد شیوندی، طراح گریم: کامران خلج، طراح صحنه و لباس: پیام سوری، مدیربرنامه ریزی: حسین دیردار، دستیار اول کارگردان: داوود بابایی، مدیرتولید: حمیدرضا حاجی زاده، مشاور رسانه: ملیکا راد، عکاس: مهدی حیدری و مجری طرح موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.