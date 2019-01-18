حسن پورشیرازی به «برادرجان» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه شروع تصویربرداری سریال «برادرجان» به کارگردانی محمدرضا آهنج، نویسندگی سعید نعمتاله و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی، حسن پورشیرازی به عنوان یکی از بازیگران نقش اصلی این سریال انتخاب شد.
پیش از این حضور علی نصیریان و حسام منظور در سریال «برادرجان» قطعی شده بود و در روزهای آینده اسامی دیگر بازیگران و عوامل این سریال رسانهای خواهد شد.
«برادر جان» نوشته سعید نعمتاله ملودرامی اجتماعی مذهبی؛ قرار است برای پخش از شبکه سوم سیما در ماه مبارک رمضان سال ۹۸ تهیه و تولید شود.
این سریال تازهترین همکاری سعید نعمتاله و محمدرضا شفیعی بعد از سریالهای «جراحت»، «شیدایی»، «رستگاران»، «عقیق»، «مادرانه»، «روح الله» و... به حساب میآید.
مجری طرح سریال «برادرجان» موسسه فرهنگی هنری وصف صبا است.
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