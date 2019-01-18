  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

حسن پورشیرازی به «برادرجان» پیوست

حسن پورشیرازی به «برادرجان» پیوست

حسن پورشیرازی به سریال «برادرجان» به کارگردانی محمدرضا آهنج پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه شروع تصویربرداری سریال «برادرجان» به کارگردانی محمدرضا آهنج، نویسندگی سعید نعمت‌اله و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، حسن پورشیرازی به عنوان یکی از بازیگران نقش اصلی این سریال انتخاب شد.

پیش از این حضور علی نصیریان و حسام منظور در سریال «برادرجان» قطعی شده بود و در روزهای آینده اسامی دیگر بازیگران و عوامل این سریال رسانه‌ای خواهد شد.

«برادر جان» نوشته سعید نعمت‌اله ملودرامی اجتماعی مذهبی؛ قرار است برای پخش از شبکه سوم سیما در ماه مبارک رمضان سال ۹۸ تهیه و تولید شود.

این سریال تازه‌ترین همکاری سعید نعمت‌اله و محمدرضا شفیعی بعد از سریال‌های «جراحت»، «شیدایی»، «رستگاران»، «عقیق»، «مادرانه»، «روح الله» و... به حساب می‌آید.

مجری طرح سریال «برادرجان» موسسه فرهنگی هنری وصف صبا است.

کد مطلب 4516445
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها