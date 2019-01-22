به گزارش خبرنگار مهر، بعد از حذف تیم ملی فوتبال عربستان از جام ملت های آسیا - امارات - خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه «حمدان الشمرانی» بازیکن این تیم به صورت غیرقانونی در این جام بازی کرده است. ماجرا از این قرار است که الشمرانی در آخرین بازی عربستان در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا مقابل مالزی کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد.

گفته می شد چون الشمرانی در حال حاضر ۲۳ ساله نیست و در لیست بزرگسالان قرار می گیرد، نمی توانسته عربستان را در اولین بازی خود در جام ملت های آسیا به واسطه محرومیت و کارت قرمزش همراهی کند. بر همین اساس اخباری مبنی بر کسر سه امتیاز از عربستان در جام ملت های بعدی مطرح شد.

با این حال فدراسیون فوتبال عربستان امروز با انتشار اطلاعیه ای تاکید کرد که این موارد صحت ندارد و الشمرانی مشکلی برای همراهی عربستان نداشته است. فدراسیون عربستان تاکید کرده است که اسناد حضور الشمرانی در مسابقات کاملا بررسی شده و بازی کردن او مشکلی نداشته است.