به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، عنوان کرد: بسیاری از مسائل اقتصادی ربطی به تحریم ندارند و اقتصاد کشور امروز پیچیده و معما مانند است.
وی افزود: این نوع قرض الحسنهای که در بانکها داده میشود قطعا خلاف شرع و حرام است، چهار درصد حقالزحمه برای بانکها تعیین شد که بانکها با نوعی فریب به دریافت بیش از این میزان از مردم مبادرت میکنند که نوعی رباخواری آشکار محسوب میشود.
این مرجع تقلید با بیان اینکه ما بارها این مسئله را گوشزد کردهایم ولی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است، گفت: مسئله خلق پول توسط بانک ها یکی از برنامه های بسیار خطرناک بوده، چرا که بانک ها پول به دست مردم نمیدهند، بلکه با چک و اسناد مبالغ را از این حساب به آن حساب جابجا میکنند.
وی ادامه داد: برخی از موسسات اعتباری به دلیل این گونه مشکلات به ورشکستگی کشیده شدند که دولت برای جبران آن و جلوگیری از افزایش نارضایتی دست به چاپ و تولید اسکناس زد.
آیتالله مکارم شیرازی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات بانک مرکزی توسط دیگر بانک ها بیان کرد: مسئله ای که وجود دارد این است که باید ببینین بانک مرکزی چه ضمانت اجرایی دارد که هیچ بانکی به دستورات آن عمل نمیکند، باید سیستم جامعی وجود داشته باشد که بانک ها را ملزم کند که مصوبات را عملی کند.
آیتالله مکارم شیرازی ابراز کرد: به جای مجازات بانک ها و تعطیل کردن آنها، باید به فکر چاره ای برای حل مشکلات و کاهش تخلفات آنها بود، چرا که تعطیلی بانک ها به افزایش نارضایتی ها دامن میزند.
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