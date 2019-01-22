گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی شامگاه سه‌شنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، عنوان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی از خارج و بخشی از داخل ناشی می‌شود.

وی افزود: دشمن خارجی ما ظالم و غدار بوده که پایبند به قولش نیست و سایر کشورها نیز پیرو آن‌ هستند، اما در شرایطی که توانمان به دشمن نمی‌رسد، باید داخل را با افزایش تولیدات تقویت کند.

این مفسر قرآن کریم گفت: مشکلات ما زمانی حل می‌شود که امکانات داخلی را به کار بگیریم و برای تحقق این امر باید از تولیدکنندگان حمایت شود.

آیت‌الله سبحانی بیان کرد: اشخاصی که در گمرک فعالیت دارند، باید انسان‌های درستکاری باشند و اگر اینگونه باشد بسیاری از مشکلات ناشی از قاچاق رخ نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: کالایی که در داخل تولید می‌شود نباید مشابه خارجی آن وارد شود و در همین زمینه کاری که در بخش گندم انجام شده بسیار قابل قبول بوده و ما به خودکفایی رسیده‌ایم.

مرجع تقلید شیعیان با بیان مشکلات موجود در شنعت فرش کشور مطرح کرد: یکی از مهم ترین تولیداتی که افراد بسیاری را شاغل کرد صنعت فرش بود، اما اکنون متأسفانه این صنعت با دستگاه های موجود از بین رفته است.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به وجود ۱۱ هزار شعبه بانکی اضافی، گفت: دیرکرد بانک‌ها خلاف شرع است و عملکردهایی از این دست به عدم نزول باران منتهی می‌شود.

وی با اشاره به نقش گاندی در توسعه هند ادامه داد: ما از ابتدا در قانون اساسی اسراف را حرام کردیم، اما متأسفانه امروز بیشترین اسراف در حال رخ دادن بوده و نمونه آن واردات ماشین‌های مدل بالای خارجی است در حالی که باید از خودروی داخلی حمایت شود.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اظهار داشت: دولت باید تعداد کارمندان خود را کاهش دهد و زمانی که ما قانون اساسی را می‌نوشتیم تعداد کارمندان بیش از یک میلیون نفر بود که این تعداد امروز به چهار میلیون نفر رسیده است.