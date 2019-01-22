مجلس به مشکلات مردم بیشتر توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی عصر سه‌شنبه در دیدار رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دفتر این استاد حوزه علمیه برگزار شد، گفت: یکی از مشکلاتی که از قدیم الایام و از زمان انبیاء الهی وجود داشته این بوده که حرف بیشتر و پررنگ‌تر از عمل بود.

وی افزود: مسئولان در سخنان خود از پیشرفت‌ها سخن می‌گویند اما در عمل اتفاق دیگری در حال رخ دادن است.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: ما در دیدارهایی که با مسئولان داریم مدام به ما وعده حل مشکلات داده می‌شود اما خبری از این اتفاق نیست و مردم به دلیل همین عدم اهتمام مسئولان ناراضی‌تر می‌شوند.

انتقاد از فعالیت غیرشرعی بانک‌ها

آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به فعالیت‌های غیرشرعی بانک‌ها بیان کرد: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی این است که به مشکلات مردم بیشتر توجه کند تا انتظارات رهبر انقلاب نیز برآورده شود.

وی تأکید کرد: ما اگر در شرایط تحریم‌ها در کنار هم و به طور فعال کار انجام دهیم بار بزرگی از مشکلات اقتصادی مردم برداشته می‌شود، مردم زمانی که برای بیان مشکلات خود به ما مراجعه می‌کنند، ما با شنیدن مشکلات آن‌ها خجالت زده می‌شویم.

این مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از رسیدن کالاها به دست مردم در گران‌ترین حد خود، گفت: مغازه‌ها و فروشگاه‌های شهر یک کالای مشترک را با قیمت‌های متفاوت به مردم عرضه می‌کنند و نتیج آن نارضایتی مردم بوده که متوجه ناحیه مرکزی و رهبر معظم انقلاب می‌شود.

آیت‌الله علوی گرگانی اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی طوری فعالیت کنید که با بکارگیری نیرو و تخصص خود، رضایت مقام معظم رهبری، مراجع عظام و مردم را جلب کنید.