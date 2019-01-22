فرصت پایانی جاماندگان دریافت سود سهام عدالت برای ثبت شماره شبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، از دی‌ماه امسال دوباره این امکان فراهم شده تا کلیه مشمولانی که تاکنون در سامانه سهام عدالت موفق به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir نشده‌اند، نسبت به ورود و ثبت شماره شبای معتبر بانکی خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.

بر این اساس آن دسته از مشمولانی که تا کنون موفق به ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سهام عدالت نشده‌اند، از فرصت بوجود آمده در این زمینه استفاده کنند.

بدیهی است پس از راستی‌آزمائی شماره شبای بانکی ثبت شده توسط بانکهای عامل، سود عملکرد سال ۱۳۹۵ و در مرحله بعد سود عملکرد سال ۱۳۹۶ این دسته از مشمولان توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب آنان واریز خواهد شد.

این گزارش می افزاید: همچنین اقدامات آماده‌سازی جهت واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۶ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت ویژه گروه مشمولان روستائیان و عشایر سراسر کشور در سازمان خصوصی‌سازی در حال انجام است و پس از اقدامات صورت گرفته، در آینده نزدیک سود دیگر گروههای مشمولان نیز با اطلاع‌رسانی قبلی از سوی این سازمان به حساب این گروه واریز خواهد شد.