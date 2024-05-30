نمایندگان پرش طول بانوان ایران بر سکوی اول و دوم ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی غرب آسیا به میزبانی بصره در حال برگزاری است که در ماده پرش طول ریحانه مبینی رکورددار ملی پرش طول کشور با ثبت حد نصاب ۶.۲۲ متر بر سکوی نخست ایستاد و قهرمان شد.



الهه رحیمی‌فر دیگر نماینده کشورمان نیز با نتیجه ۵.٩۵ متر نایب قهرمان شد و مدال نقره گرفت.



رقابت‌های دوومیدانی غرب آسیا از ۹ خرداد به میزبانی شهر بصره در کشور عراق آغاز شده و ۱۲ خرداد به پایان خواهد رسید.

بنیامین یوسفی، مسعود کامران، محمد حسین ابارقی، علی امیریان، امیر فرزام صفری، حسین کیهانی، سید امیر زمانپور، امیر مهدی حنیفه، پویان شکری، حمیدرضا زورآوند، امیر حسین اسدی منش، محمد رضا طیبی، صادق خادمی، حمیدرضا کیا در بخش آقایان و کژان رستمی، نازنین فاطمه عیدیان، تکتم دستاربندان، نگین آذری عدالت، پریچهر شاهی، پریسا عرب، الناز کمپانی، شهلا محمودی، حدیثه رئوف، فاطمه محیطی زاده، صبا خراسانی، زینب احدی، فاطمه زهرا قلعه نویی، الهام سادات هاشمی، مهسا میرزا طبیبی، مانا حسینی، محلا محروقی، ژاله کاردان، زهرا عرب رستمی، ملیکا نوروزی، الهه رحیمی‌فر، ریحانه مبینی، عسل علیقلی، مریم کاظمی، سارینا ساعدی، سمیرا کردعلی، زهرا امیدوار و محیا نعیمی در بخش بانوان عضو تیم ملی کشورمان در رقابت‌های غرب آسیا هستند.