به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسحاق بریک ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اسرائیل قدرت موفقیت در جنگ علیه حماس یا حزب‌الله لبنان را ندارد. وی در عین حال هشدار داد که ادامه جنگ می‌تواند به فروپاشی اسرائیل منجر شود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بریک تاکید کرده است که ارتش اسرائیل متزلزل و کوچک شده و هیچ قدرت اضافی ندارد و هر روزی که جنگ ادامه پیدا می‌کند اوضاع بدتر می‌شود.

وی ابراز داشت که فرماندهان جنگی اسرائیل در سطوح سیاسی و نظامی نمی‌خواهند به واقعیت‌های سختی که باید مسئولیت آن را بپذیرند، اذعان کنند؛ بلکه همچنان اسرائیل را به سمت پرتگاه سوق می‌دهند.

این ژنرال ارشد صهیونیست تاکید کرد که اسرائیل از همان لحظات اولیه جنگ، شکست خفت باری را متحمل شد و می‌بایست برای جبران این شکست بر اساس اولویت‌هایی کاملاً مشخص بود، تلاش کند و به دنبال رسیدن به یک پیروزی مطلق نباشد.

وی ادامه داد که عدم پایان جنگ از سوی اسرائیل آن را به جنگ فرسایشی تبدیل می‌کند که احتمال بروز جنگ منطقه‌ای در آن وجود دارد و در نهایت می‌تواند باعث فروپاشی اسرائیل شود. علاوه بر اینکه به مرور زمان اسرائیل دچار انزوای جهانی بیشتر می‌شود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین گزارش می‌دهند تعداد کسانی که خدمت نظامی در نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی را در طول جنگ جاری نمی‌پذیرند، به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است.

بنابر آمارهای رسمی منتشر شده از سوی ارتش اسرائیل که بسیاری از تحلیلگران نسبت به میزان آن تردیدهای جدی دارند، تاکنون ۶۴۲ نظامی صهیونیست در طول جنگ به هلاکت رسیده و بالغ بر ۳۶۴۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این در حالی است که آمارهای واقعی بسیار بیشتر از این ارقام است.

رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ نظامی اسرائیلی در غزه مجروح شده است.