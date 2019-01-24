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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۷:۳۹

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

ترس چینی‌ها از دیدار با «یوزها»/ دردسر لیپی برای تقابل با ایران

ترس چینی‌ها از دیدار با «یوزها»/ دردسر لیپی برای تقابل با ایران

خبرنگاران اعزامی از کشور چین برای پوشش خبری بازی های این تیم در جام ملتهای آسیا به ترس خود از قدرت تیم ملی فوتبال ایران اشاره می کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ پنجشنبه شب دیدار مرحله یک چهارم نهایی خود در رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی مقابل چین برگزار می کند.

دیداری که رسانه های چینی توجه ویژه ای به آن دارند و حضور گسترده اصحاب رسانه این کشور نشان از اهمیت آن برای اهالی چین دارد.

«لی یی» گزارشگر شبکه تلویزیونی «پی پی اسپورت چین» درباره تقابل شاگردان کارلوس کی روش با تیم ملی فوتبال چین گفت: بدون شک قدرت ایران در آسیا غیرقابل انکار است. کارلوس کی روش حدود هشت سال با تیم ملی ایران بوده است. تاثیرگذاری او در این تیم کاملا مشهود است. الان هیچ کس نمی تواند ترکیب تیم ملی ایران را حدس بزند و این موضوع یک دردسر بزرگ برای مارچلو لیپی محسوب می شود.

وی با اشاره به بسته اندن دروازه ایران در چهار بازی گذشته خود در این رقابت ها افزود: قدرت دفاعی ایران در جهان هم شهرت دارد. تیمی که بتواند در جام جهانی بازی های درخشانی از خود به نمایش بگذارد قطعا خواهد توانست به مراحل بالاتر هم برسد.

گزارشگر شبکه تلویزیونی پی پی اسپورت درباره دیدار پنجشنبه ایران و چین تصریح کرد: ما در چند سال اخیر فرصت کم برای بازی با ایران داشتیم و در دو بازی قبلی خود در مقدماتی جام ملت ها هم شکست خوردیم. قدرت فیزیکی و توان بازیکنان ایران بسیار بالاست. ترس زیادی از شکست در این بازی داریم اما به آینده تیمی که لیپی برای چین می سازد باور داریم. شکست دادن ایران سخت است اما امیدوار هستیم بازی خوبی از چین شاهد باشیم.

کد مطلب 4521752
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
      1 9
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      چین میبره!
      • ابولی IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
        0 0
        میره ه ه ه ه ه.........!!!!!!!!!!!!
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
      0 0
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      این دقیقا حقه چینی هاست. اظهار ناتوانی و ترس می کنند تا با یک بازی محکم و حساب شده از غرور و سهل انگاری ایرانی ها (چون با یک تیم ضعیف بازی می کنند) بهره ببرند.

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