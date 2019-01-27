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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۰۹

عضو کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد

با بودجه فعلی نمی توان انتظار زیادی از آموزش عالی داشت

با بودجه فعلی نمی توان انتظار زیادی از آموزش عالی داشت

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با بودجه فعلی نمی توان انتظار زیادی از آموزش عالی داشت،گفت: توقعی که از آموزش عالی داریم با اعداد و ارقام فعلی بودجه محقق نمی شود.

حبیب‌الله دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۷ رشدی که برای آموزش عالی کشور در نظر گرفته شده، ضعیف است البته ما می دانیم که منابع کشور نیز محدود است.

وی افزود: درست است که در کشور کمبود منابع داریم اما توزیع نامناسب بودجه شرایط را سخت تر می کند و باید روندی پیش گرفته شود که مناسب سازی در توزیع بودجه اجرایی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: توقعی که از آموزش عالی وجود دارد با اعداد و ارقام فعلی بودجه شکل نمی گیرد و برای رفع این مشکل باید نگاهمان به این حوزه و اعتمادمان به تربیت نیروی انسانی تغییر کند.

دهمرده تاکید کرد: برای رفع مشکل رشد ضعیف بودجه آموزش عالی در سال آینده پیشنهاداتی از سوی کمیسیون به کمیسیون تلفیق ارائه شده است.

وی عنوان کرد: همچنین منابعی را مشخص کردیم که امیدواریم از طریق این منابع رشد بودجه آموزش عالی در سال آینده افزایش یابد که باید موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی و پس از آن به صحن مجلس شورای اسلامی رود.

کد مطلب 4521877

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