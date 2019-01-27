با بودجه فعلی نمی توان انتظار زیادی از آموزش عالی داشت

حبیب‌الله دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۷ رشدی که برای آموزش عالی کشور در نظر گرفته شده، ضعیف است البته ما می دانیم که منابع کشور نیز محدود است.

وی افزود: درست است که در کشور کمبود منابع داریم اما توزیع نامناسب بودجه شرایط را سخت تر می کند و باید روندی پیش گرفته شود که مناسب سازی در توزیع بودجه اجرایی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: توقعی که از آموزش عالی وجود دارد با اعداد و ارقام فعلی بودجه شکل نمی گیرد و برای رفع این مشکل باید نگاهمان به این حوزه و اعتمادمان به تربیت نیروی انسانی تغییر کند.

دهمرده تاکید کرد: برای رفع مشکل رشد ضعیف بودجه آموزش عالی در سال آینده پیشنهاداتی از سوی کمیسیون به کمیسیون تلفیق ارائه شده است.

وی عنوان کرد: همچنین منابعی را مشخص کردیم که امیدواریم از طریق این منابع رشد بودجه آموزش عالی در سال آینده افزایش یابد که باید موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی و پس از آن به صحن مجلس شورای اسلامی رود.