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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

رئیس تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ عنوان کرد:

سرکشی از ۴۵ هئیت مذهبی شهرستان کبودرآهنگ در ایام فاطمیه

سرکشی از ۴۵ هئیت مذهبی شهرستان کبودرآهنگ در ایام فاطمیه

کبودرآهنگ - رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ از سرکشی ۴۵ هئیت مذهبی این شهرستان در ایام فاطمیه خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از سرکشی ۴۵ هئیت مذهبی شهرستان کبودرآهنگ در ایام فاطمیه خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ افزود: این بازدیدها از فاطمیه اول آغاز شده و در بازدیدها ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداران؛ مواردی به بحث گذاشته می شود.

وی گفت: هیئات مذهبی کبودرآهنگ در مساجد، حسینیه ها و تکایا نسبت به برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانی و برنامه فرهنگی و مذهبی دیگر که از فاطمیه اول آغاز شده اهتمام خاصی دارند.

حجت الاسلام حسین علی قمری نیا افزود: در این بازدید ها که به همراه کارشناس تشکلهای دینی اداره انجام می‌شود نقاط قوت و ضعف هیئات بررسی و بر مشارکت و حضور حداکثری اقشار مختلف مردم در برگزاری مراسم تاکید و نسبت به کاستی ها نیز تذکرات لازم داده می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ اضافه کرد: ۲۴۸ هیئت مذهبی ثبت شده در شهرستان کبودرآهنگ وجود دارد.

کد مطلب 4522726

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