حمایت قاطع وزیر دفاع ونزوئلا از دولت قانونی«نیکلاس مادورو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، یک روز پس از آنکه رهبر مخالفان دولت ونزوئلا خود را رهبر حقیقی این کشور خوانده و از نیروهای مسلح ونزوئلا خواست تا با شکستن پیمان وفاداری خود نسبت به «نیکلاس مادورو»، به صف مخالفان بپیوندند؛ «پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور با اعلام وفاداری خود به رئیس جمهور قانونی ونزوئلا به صراحت اعلام کرد که تلاش مخالفان برای برکناری مادورو و برپایی یک دولت انتقالی، تلاش برای کودتا است.

وزیر دفاع ونزوئلا در یک سخنرانی تلویزیونی و در حالی که در میان جمعی از افسران عالیرتبه ارتش قرار داشت، تصریح کرد: «ما اینجا هستیم تا از درگیری میان مردم ونزوئلا جلوگیری کنیم. این جنگ داخلی، این جنگ میان برادران مسائل و مشکلات ونزوئلا را حل نخواهد کرد».

پادرینو تلاش «خوان گوآیدو» رهبر ۳۵ ساله مخالفان برای غصب قدرت را «مضحک» خوانده و او را گروگان احزاب دست راستی و مطیع آمریکا خواند.

در واقع، اعلام صریح این وفاداری ضربه ای محکم بر پیکره تشکیلات مخالفان از جمله «خوآن گوآیدو» رهبر این تشکیلات وارد ساخته؛ فردی که مدعی است «مشروعیت رهبری» وی مورد حمایت شماری از کشورها از جمله آمریکا است.

افزون بر این، دولت روسیه نیز در ضربه ای مضاعف بر پیکر مخالفان دولت ونزوئلا، در مداخله در امور داخلی این کشور که از متحدان دیرینه مسکو است، هشدار داد.

در همین ارتباط، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی رئیس جمهور روسیه روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: «هرگونه مداخله خارجی بسیار خطرناک است. ما تلاشها برای غصب قدرت در ونزوئلا را که خلاف مبانی و اصول حقوق بین الملل است، تحت نظر داریم».

گفتنی است که رهبران گروههای مخالف در ونزوئلا امیدوار بودند که متعاقب برگزاری تظاهرات در سرتاسر این کشور و حمایت برخی کشورها از جمله دولت ترامپ از خوان گوآیدو، اعضای کلیدی نیروهای مسلح پیوندهای وفاداری خود با رئیس جمهور کنونی این کشور را شکسته و به مخالفان بپیوندند.

اما تاکنون فرماندهان عالیرتبه ارتش ونزوئلا با هشدار دادن در مورد پیامدهای احتمالی جنگ قدرت در این کشور، حمایت خود را از دولت قانونی نیکلاس مادورو ابراز کرده اند.

نکته قابل توجه آن است که تا به امروز کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، شیلی، کاستاریکا، پاراگوئه، پرو، اکوادور، گوآتمالا و سازمان کشورهای آمریکایی نیز خوآن گوآیدو را به عنوان رهبر مشروع ونزوئلا به رسمیت شناخته اند!