به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد به گزارش های تازه ای از وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در عربستان دست پیدا کرده است که در آن ها بر شکنجه و تجاوز جنسی علیه گروهی از فعالان حقوقی بازداشت شده در زندان های آل سعود تاکید شده است.

در تازه ترین گزارشی که سازمان عفو بین الملل در این خصوص منتشر کرده آمده است که ۱۰ نفر از مدافعان حقوق بشر که طی سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ در زندان های غیر رسمی و در اماکن نامشخص زندانی شده بودند، مورد شکنجه و سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.

«لین معلوف» مدیر مطالعات خاورمیانه و سازمان عفو بین الملل در این خصوص تاکید کرد: مسئولان سعودی بارها اثبات کرده اند که به حمایت از زندانیان در قبال شکنجه و یا انجام تحقیقات در این باره هیچ اهمیتی نمی دهند.

این سازمان همچنین از مسئولان سعودی خواست که این شرایط را فراهم کنند که هیئت های مستقل نظارتی بتوانند با زندانیان سیاسی و مدنی دیدار داشته باشند.

از سوی دیگر، هیئت تحقیقات پارلمانی انگلیس از عربستان خواست که شرایطی را برای دیدار این هیئت با زندانیان زن سعودی در عربستان فراهم کنند تا بتوانند به طور مستیقیم با آنها در ارتباط بوده و از شرایط زندانی شدن آنها بدون واسطه اطلاع پیدا کنند.