علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای بسته‌های حمایتی، گفت: متأسفانه رویه توزیع بسته‌های حمایتی از سوی دولت منطقی، منصفانه و عادلانه نیست.

وی متذکر شد: مجلس طرحی دوفوریتی تهیه کرده بود مبنی بر اینکه دولت ملزم به تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شود و یک روال مشخص و شفافی برای تضمین رساندن این کالاها با قیمت مناسب به مردم داشته باشد اما در آن زمان نوبخت به مجلس آمد و با بیان اینکه دولت بسته‌های حمایتی را تهیه کرده است، مانع تصویب این طرح شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر، دولت صرفاً بسته‌های حمایتی را بین افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و کارکنان و بازنشستگان دولت توزیع کرد که این نحوه تخصیص مناسب و کافی نیست.

کریمی تاکید کرد: جمعیت زیادی از مردم تحت فشارهای معیشتی ناشی از تورم افسارگسیخته هستند اما بسته‌های حمایتی صرفاً به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارکنان و بازنشستگان دولت داده می‌شود و این توزیع ناعادلانه حاکی از نادیده گرفتن افراد خارج از این چرخه و کسانی است که کار آزاد دارند.

وی تأکید کرد: اقدامات دولت در زمینه توزیع بسته‌های حمایتی بیش از آنکه واقعیت باشد و نیازهای واقعی آحاد ملت را پوشش دهد، صرفاً یک کار تبلیغاتی و شعار است و هیچ تناسبی بین این اقدامات حمایتی و نیازهای واقعی مردم وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولتمردان باید بدانند که بسیاری از مردم، جز نیروهای دولتی نیستند و با حداقل حقوق و تحت فشارهای شدید اقتصادی زندگی می‌کنند و باید برای حمایت از آنان و بهبود معیشتشان تمهیدات اساسی بیاندیشند.