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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۶:۰۱

محققان یونانی می گویند؛

تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای بر افزایش قدرت باروری زنان

تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای بر افزایش قدرت باروری زنان

تحقیقات نشان می دهد رژیم غذایی مدیترانه ای که به خاطر کاهش وزن مشهور است، می تواند شانس باروری را در زنان تحت درمان IVF افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه آتن دریافتند زنانی که شش ماه قبل از درمان ناباروری از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می کردند شانس باردارشدن شان به مراتب بیشتر بوده است.

این رژیم غذایی تاثیرش در بهبود سلامت بیماران مبتلا به دیابت و HIV اثبات شده است و نشان داده که خطر ابتلا به یکی از بدترین انواع سرطان سینه را تا ۴۰ درصد کاهش می دهد.

محققان در این تحقیق از ۲۴۴ زن قبل از درمان به شیوه IVF (لقاح آزمایشگاهی) در مورد رژیم غذایی شان پرسش کردند و دریافتند آنهایی که سبزیجات تازه، میوه، غلات کامل، حبوبات، ماهی و روغن زیتون بیشتر و گوشت قرمز کمتری خورده بودند، شانس بارداری شان ۶۵ تا ۶۸ درصد بیشتر بود.

«نیکوس ایاناکوریس»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «پیام مهم این مطالعه این است که زنان تحت درمان ناباروری باید ترغیب به پیروی از یک رژیم غذایی سالم نظیر رژیم غذایی مدیترانه ای شوند چراکه پیروی از یک الگوی رژیمی سالم شانس بارداری موفق و زایمان نوزاد سالم را افزایش می دهد.»

وی همچنین اذعان می کند که برای باردارشدن، رژیم غذایی و سبک زندگی مردان هم به اندازه زنان مهم است.

کد مطلب 4524477

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