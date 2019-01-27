پیام تسلیت فرمانده نیروی انتظامی به سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

و بشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون (سوره بقره آیه ۱۶۹)

و بشارت ده صابران را آنان که هر گاه مصیبت و گرفتاری برایشان روی دهد، می گویند: ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم.

سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی

سلام علیکم

با احترام مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان مسئلت دارم به شما و دیگر سوگواران شکیبایی و طول عمر عنایت فرموده و روح بلند و بهشتی آن بانوی مکرمه را با حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) محشور و در جوار ملکوتی و دریای بیکران رحمتش به آرامش رساند.

روحش شاد و جایگاهش متعالی

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»