  1. جامعه
  2. انتظامی
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۹

پیام تسلیت فرمانده نیروی انتظامی به سردار سلیمانی

پیام تسلیت فرمانده نیروی انتظامی به سردار سلیمانی

فرمانده نیروی انتظامی طی پیامی درگذشت والده همسر سرلشکر حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

و بشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون (سوره بقره آیه ۱۶۹)

و بشارت ده صابران را آنان که هر گاه مصیبت و گرفتاری برایشان روی دهد، می گویند: ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم.

سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی

سلام علیکم

با احترام مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان مسئلت دارم به شما و دیگر سوگواران شکیبایی و طول عمر عنایت فرموده و روح بلند و بهشتی آن بانوی مکرمه را با حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) محشور و در جوار ملکوتی و دریای بیکران رحمتش به آرامش رساند.

روحش شاد و جایگاهش متعالی

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»

کد مطلب 4524544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 2
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها