پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت والده فرمانده کل ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، با صدور پیامی درگذشت والده امیرسرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجرجزیل مسئلت می نمایم.

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه

