پیام رئیس شورای شهر تهران در پی حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پیامی سانحه دلخراش در واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد را به خانواده این عزیزان و جامعه دانشگاهی کشور تسلیت گفت.

در متن پیام آمده است:

واقعه ناگوار تصادف سرویس دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، قلب خانواده بزرگ دانشگاه آزاد را مالامال از اندوه کرد.

درگذشت ده تن از دانشجویان عزیز و مجروح شدن حدود ۳۰ تن، تلخ ترین سانحه ای بود که در تاریخ این دانشگاه رخ داده است و جز همدلی و همدردی با خانواده های داغدار و آسیب دیده این دانشجویان، در شرایط فعلی اقدامی ممکن نیست.

در کمتر از ۴ سالی که افتخار خدمت به دانشجویان شریف این دانشگاه را داشتم، تلاش کردم سیستم حمل ونقلی ایمن، بروز و پرسرعت را جایگزین سرویس فعلی دیزلی نمایم و با وجود پیشرفت بالای پروژه، هنوز بهره برداری از آن ممکن نگردیده است که امیدوارم با همت مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسلامی و همکاری سایر مسئولان، بسرعت این امکان محقق شود و دیگر شاهد حوادث این چنینی در واحد علوم و تحقیقات نباشیم.

برای دانشجویان درگذشته، رحمت و مغفرت الهی و برای مجروحان ومصدومان حادثه، بهبودی کامل و برای خانواده های داغدار، صبر واجر را از پیشگاه الهی آرزومندم.