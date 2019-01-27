به گزارش خبرنگار مهر، مرکز دانشگاه دوبرونیک کنفرانس روش‌های رسمی و علوم در فلسفه را در روزهای ۱۱ تا ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ در دوبرونیک، کرواسی برگزار می‌کند.

موضوع کلی این کنفرانس، مشکلات هستی‌شناسی فلسفی، معرفت‌شناسی، فلسفه علم و فلسفه ذهن است که با استفاده از روش های رسمی (همانطور که در منطق، ریاضی، زبانشناسی، علوم رایانه‌ای نظری، علوم اطلاعاتی، هوش مصنوعی) تعریف شده یا حل می‌شود.



بنابراین موضوعات ذیل مورد توجه و تأکید است:

- استفاده از روش‌های رسمی در فلسفه

- تجزیه و تحلیل فلسفی مفاهیم علمی (قانون طبیعی، تغییر، علیت، زمان، فضا، عدم قطعیت، پدیده‌های کوانتومی، احتمال، تعامل اجتماعی)

- تجزیه و تحلیل فلسفی از روش‌های علمی، عقلانیت، ارزش‌ها و هنجارها، و غیره

- نقش و استفاده از مفاهیم و روش‌های علمی در فلسفه (سیستم‌های رسمی در فلسفه، تحلیل انتقادی، فلسفه سیستماتیک و غیره).



علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارائه آثار خود، در این کنفرانس مشارکت نمایند.چکیده آثار به آدرس ایمیل k.swietorzecka@uksw.edu.pl یا skovac@ifzg.hrارسال شود.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۶۹۱۴ مراجعه گردد.