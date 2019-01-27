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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳

جایزه کتاب سال نامزدهای کلیات و تاریخ علم و ریاضیات را معرفی کرد

جایزه کتاب سال نامزدهای کلیات و تاریخ علم و ریاضیات را معرفی کرد

بر اساس اعلام دبیرخانه جایزه کتاب سال، فهرست اسامی نامزدهای موضوعات کلیات و تاریخ علم و ریاضیات سی و ششمین دوره این جایزه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج کتاب در موضوعات کلیات و تاریخ علم و ریاضیات به مرحله دوم داوری سی  و ششمین دوره جایزه  کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند.

در موضوع کلیات و تاریخ علم کتاب های «مواجهه با داروین: نخستین برخوردها با نظریه تکامل در شرق مسیحی و اسلامی، تألیف عادل زیادات، ترجمه امیرمحمد گمینی، تهران: کرگدن»، «فلسفه علم‌شناختی، تألیف مارک جی. کین، ترجمه مصطفی تقوی، تهران: ترجمان»، «۵۸۵ ق. م. تالیف مهرداد ملکزاده، تهران: پردیس دانش» و «کتاب الکنز الکبیر، تالیف احمدبن محمدابن‌مسکویه، تصحیح ابوالقاسم امامی، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب» در فهرست نامزدهای این دوره از جایزه کتاب سال قرار گرفته اند.

کتاب«مفهوم‌نگاشت یک زبان فرمولی اندیشه محض ساخته‌شده براساس الگوی زبان فرمولی علم حساب به ضمیمه شرحی از آنتونی کنی، تالیف گ‍وتلوب فرگه، ترجمه طالب جابری، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه» تنها نامزد سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال در موضوع ریاضیات است.

آیین اختتامیه سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و کتاب‌های شایسته قدردانی برگزار می شود.

کد مطلب 4525030
سارا فرجی

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