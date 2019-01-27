کتاب «شخصیت شناسی در مثنوی و کمدی الهی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شخصیت شناسی در مثنوی و کمدی الهی» حاصل پژوهش منیژه آرمین و اعظم سازور به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر شد.

این کتاب براساس ادبیات تطبیقی مثنوی مولوی و کمدی الهی دانته نگاشته شده است.

در زیر معرفی کوتاهی از این کتاب را می خوانیم:

دو نفر بودیم با تجربه های متفاوت . در مقابل ما دو شخصیت بزرگ ادبی قرار داشتند. دانته از غرب و مولانا جلال الدین از شرق . فرضیه ما ان بود که می شود تیپ های شخصیتی این دو کتاب را با هم مقایسه کرد و در نهایت ب ابعاد مشترک شخصیتی بسیار رسیدم و نیز بعضی تفاوت ها . چهار سال کاری طاقت فرسا را با هم ادامه دادیم و دستاورد این چهار سال ، یک کتاب است و نیز یک دوستی پایدار .

ویژگی های برجسته کتاب شخصیت شناسی در مثنوی مولوی و کمدی الهی دانته:

مقایسه دو دیدگاه مسیحیت و اسلام . هر دو جویای رستگاری انسان

۲- اشتراک های عواطف انسانی ثابت می کند که دردها و شادی های بشری همان هستند .

۳- آزاد اندیشی و احترام به آرا مختلف در مولانا بسیار زیاد و در دانته محدود است.

۴- در این شعر دوگانه ،عشق و عقل در برابر انسان است و با قهرمانی عشق به نتیجه می رسد.

برشی از کتاب شخصیت شناسی در مثنوی مولوی و کمدی الهی دانته:

شیطان کمدی الهی ، دارای خدم و حشم و قدرت نظامی و و تشکیلاتی وسیع است که به خصوص در سرود بیست و یکم و سرود سی و چهارم دوزخ دارای هیبتی عظیم در دیار شرور و بدی ها است ، به حدی که قدرت او نه در حد قدرت الهی ؛ ولی نزدیک به آن نمود می یابد.

اما در بعضی از حکایات مثنوی ابلیس از مقامی پایین تر از انسان برخوردار است ، تا حدی که آدم به چشم تحقیر بر وی نگاه می کند و خداوند ، مهر قدیمی که به فرشته مقرب خود که بعدها بدلیل تکبر رانده شد ، آشکار می سازد :

بانک بر زد عزت حق کای صفی / تو نمی دانی ز اسرار حقی

پوستین را باز گونه گر کنم / کوه را از بیخ و از بن بر کنم

پرده صد آدم آن دم بر درم / صد بلیس نو مسلمان آورم

گفت آدم توبه کردم زین نظر / این چنین گستاخ نندیشم دگر