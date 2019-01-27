۱۵ کشته بر اثر رانش زمین در پرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری از کشته شدن شماری بر اثر رانش زمین در هتلی در پرو خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ بر اثر رانش زمین در هتلی در پرو حداقل ۱۵ نفر کشته شدند.

جزییات بیشتری مخابره نشده است.