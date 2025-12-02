به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به گفته رسانه‌های محلی، پلیس منطقه شرق-مرکزی اوکایالی گفت: این حادثه حدود ساعت ۵ صبح به وقت محلی رخ داد که رانش زمین به محل سوار شدن به کشتی‌ها برخورد کرد و به دو کشتی که در بندر پهلو گرفته بودند، آسیب رساند.

بر اساس این گزارش کشتی راپیدو اورینته کاملاً غرق شد و قایق مسافربری دئو ریگو آسیب شدیدی دید. قایق دوم از شهر پوکالپا به سمت چندین جامعه بومی حرکت کرده بود و در حال پیاده کردن مسافران در ایپاریا بود که رانش زمین رخ داد.

مرکز بهداشت ایپاریا در حال درمان مجروحان است و عملیات جستجو برای یافتن مفقودان، از جمله کودکان و بزرگسالان از رودخانه کولونیا کاکو، کوریاکا و کاکو ماکایا، ادامه دارد.