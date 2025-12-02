  1. جامعه
حداقل ۱۲ کشته و ۳۰ مفقود در حادثه رانش زمین در رودخانه‌ای در پرو

پلیس روز سه شنبه اعلام کرد که در حادثه رانش زمین در رودخانه‌ای در بندر ایپاریا در استان کورونل پورتیلو پرو، حداقل ۱۲ نفر کشته، ۶ نفر زخمی و ۳۰ نفر دیگر مفقود شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به گفته رسانه‌های محلی، پلیس منطقه شرق-مرکزی اوکایالی گفت: این حادثه حدود ساعت ۵ صبح به وقت محلی رخ داد که رانش زمین به محل سوار شدن به کشتی‌ها برخورد کرد و به دو کشتی که در بندر پهلو گرفته بودند، آسیب رساند.

بر اساس این گزارش کشتی راپیدو اورینته کاملاً غرق شد و قایق مسافربری دئو ریگو آسیب شدیدی دید. قایق دوم از شهر پوکالپا به سمت چندین جامعه بومی حرکت کرده بود و در حال پیاده کردن مسافران در ایپاریا بود که رانش زمین رخ داد.

مرکز بهداشت ایپاریا در حال درمان مجروحان است و عملیات جستجو برای یافتن مفقودان، از جمله کودکان و بزرگسالان از رودخانه کولونیا کاکو، کوریاکا و کاکو ماکایا، ادامه دارد.

