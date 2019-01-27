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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۲۴

پس از ۷۶ روز درمان؛

چهارمین دانش آموز حادثه تصادف بردسکن جان خود را از دست داد

چهارمین دانش آموز حادثه تصادف بردسکن جان خود را از دست داد

مشهد- چهارمین دانش آموز حادثه تصادف مقابل دبستان پسرانه بردسکن پس از ۷۶روز درمان جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ آبان امسال یک دستگاه وانت پیکان هنگام تعطیلی یک دبستان در بردسکن با ۴ دانش آموز برخورد کرد که ۲ دانش آموز متاسفانه جان خود را در محل از دست دادند. 

پس از انتقال دو دانش آموز دیگر به مراکز درمانی سومین مصدوم نیز جان خود را از دست داد و دانش آموز چهارم برای ادامه مداوا به بیمارستانی در مشهد منتقل شد. 

با این وجود مداوای حدود ۷۶ روزه این دانش آموز به جایی نرسید و رئیس اداره آموزش و پرورش بردسکان بعدازظهر یکشنبه از فوت وی خبر داد. 

طبق اعلام آموزش و پروش بردسکن پیکر دانش آموز مهدی جهانی فر روز دوشنبه در بردسکن تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

کد مطلب 4525519

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