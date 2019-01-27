چهارمین دانش آموز حادثه تصادف بردسکن جان خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ آبان امسال یک دستگاه وانت پیکان هنگام تعطیلی یک دبستان در بردسکن با ۴ دانش آموز برخورد کرد که ۲ دانش آموز متاسفانه جان خود را در محل از دست دادند.

پس از انتقال دو دانش آموز دیگر به مراکز درمانی سومین مصدوم نیز جان خود را از دست داد و دانش آموز چهارم برای ادامه مداوا به بیمارستانی در مشهد منتقل شد.

با این وجود مداوای حدود ۷۶ روزه این دانش آموز به جایی نرسید و رئیس اداره آموزش و پرورش بردسکان بعدازظهر یکشنبه از فوت وی خبر داد.

طبق اعلام آموزش و پروش بردسکن پیکر دانش آموز مهدی جهانی فر روز دوشنبه در بردسکن تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.