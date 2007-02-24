تحقق اصل 44 منوط به ایجاد فضایی امن برای سرمایه ‌گذاران خارجی است/ دیپلماسی خود را تقویت کنیم

هادی قابل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، ما باید هر روز شاهد پیشرفت های شگرفی در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد باشیم که تاکنون فقط شاید در برخی از زمینه ها توانسته باشیم گام های مثبتی برداریم .



این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت با انتقاد از اینکه برخی از مسئولان ماهیت سند چشم انداز و اصل 44 را به خوبی درک نکرده اند، تاکید کرد: متاسفانه برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی تاکنون به این باور نرسیده اند که باید برای پیشرفت کشور به برنامه های بلندمدت توجه داشت و زیربنای هر کاری را به درستی برداشت، نه اینکه برخی از کارها را برای اینکه زودتر به نتیجه می رسند جایگزین کارهای زیربنایی و عمرانی کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید در کشور بگونه ای برنامه ریزی کنیم که باعث ضربه زدن به تمامی اهداف و برنامه های نظام برای پیشرفت شود، گفت: متاسفانه در دو سال اخیر شاهد بودیم که کشور نه تنها در اصل 44 و سند چشم انداز پیشرفت مطلوبی نداشته است، بلکه در زمینه های مختلف ازجمله سیاست داخلی و خارجی نیز ضعف هایی داشته است.

هادی قابل خاطرنشان کرد: ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در سالهای آینده علاوه بر رشد اقتصادی در کشور شاهد رشد علم و تکنولوژی نیز باشیم و علم خود را به کشورهای منطقه و حتی جهان صادر کنیم.



وی در پایان تصریح کرد : باید فضایی را فراهم کنیم تا سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی بتوانند با خیال راحت به سرمایه گذاری در ایران بپردازند و هیچگونه نگرانی در خصوص سرمایه خود در ایران نداشته باشند.