به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شاهد بهبود شاخص‌های امنیتی در سطح استان بوشهر هستیم و این وضعیت امنیت پایدار نتیجه مشارکت مردم بوده است.

وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های امنیتی استان بوشهر طی ۱۰ ماه نخست سال جاری بیان کرد: طی این مدت ۱۹۹ سارق دستگیر و ۹۴۵ فقره سرقت کشف شده و شاهد افزایش ۳۰ درصدی دستگیری سارقان در استان هستیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: طی ۱۰ ماه نخست امسال ۴۷ طرح مبارزه با سارقان در شهرهای استان بوشهر اجرا شده و در این طرح‌ها ۷۹۵ سارق دستگیر و هزار و ۸۹۹ فقره سرقت کشف شده است.

کشف ۶۶ فقره زمین‌خواری

وی از کشف ۶۶ فقره زمین‌خواری در استان بوشهر طی ۱۰ ماه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: طی این مدت ۶۰۲ میلیارد تومان جرایم اقتصادی در استان بوشهر کشف شده است.

سردار واعظی از افزایش ۲۲۷ درصدی کشف کالای قاچاق در استان بوشهر در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: در این مدت ۷۴۴ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده است.

وی ادامه داد: کشف جرایم مختلف اقتصادی، زمین خواری، احتکار و فرار مالیاتی در استان بوشهر در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۸ درصد و از نظر ارزش ریالی ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

افزایش ۵۳ درصدی کشفیات جرایم خشن

رئیس پلیس استان بوشهر گفت: در سال جاری هفت باند سارق طلاجات در استان بوشهر کشف شده و همچنین ۱۲۰ نفر از خریداران اموال مسروقه دستگیر شده‌اند.

وی از افزایش ۵۳ درصدی کشفیات جرایم خشن در استان بوشهر طی سال جاری خبر داد و افزود: در زمینه آدم‌ربایی شاهد کشفیات ۱۰۰ درصدی هستیم.

سردار واعظی در ارتباط با جرایم فضای مجازی نیز بیان کرد: دو مورد مهم در فضای مجازی، کلاهبردار اینترنتی و برداشت غیر مجاز در استان است.

کاهش فوتی تصادفات

وی با اشاره به اینکه طی ۱۰ ماه نخست امسال ۴۶ نفر در حوادث رانندگی فوت شده‌اند، تصریح کرد: شمار فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در این مدت نسبت به ۶۶ نفر فوتی سال گذشته ۲۶ درصد کاهش داشته است.

واعظی با اشاره به کشف هشت هزار و ۶۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر طی سال جاری، اضافه کرد: میزان کشفیات مواد مخدر به دلیل انجام عملیات مشترک با سایر یگان‌ها و استان‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌هد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه ۹۰ درصد از کشفیات استان بوشهر از نوع تریاک است، ادامه داد: میانگین سن اعتیاد در استان بوشهر ۲۵ سال است.

تقویت تشکیلات انتظامی

وی خاطرنشان کرد: ارتقای کلانتری شهر خورموج و تشکیل یک پاسگاه جدید در شهرستان دشتی با وجود شاخص‌ها و برنامه ها در حال پیگیری است.

واعظی اضافه کرد: دو کلانتری در شهر جدید عالیشهر و شهرستان دشتستان در حال ساخت و به زودی افتتاح خواهد شد. راهنمایی و رانندگی در شهرستان عسلویه راه‌اندازی خواهد شد.