جلسه علنی مجلس آغاز شد/ سوال از ظریف در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه

*گزارش کمیسیون شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

*گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بی توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد

*گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۶

*سوال سیدعلی ادیانی راد نماینده قائمشهر، یک فقره و جمشید جعفرپور نماینده لارستان، یک فقره و جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب و دو نفر دیگر از نمایندگان یک فقره از وزیر امور خارجه.