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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۰

به ریاست پزشکیان؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ سوال از ظریف در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ سوال از ظریف در دستور کار مجلس

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۶ و سوال از وزیر امور خارجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه

*گزارش کمیسیون شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

*گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بی توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد

*گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۶

*سوال سیدعلی ادیانی راد نماینده قائمشهر، یک فقره و جمشید جعفرپور نماینده لارستان، یک فقره و جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب و دو نفر دیگر از نمایندگان یک فقره از وزیر امور خارجه.

کد مطلب 4525649

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