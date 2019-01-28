آمار روزنامه البیان امارات از شانس پیروزی ایران و ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز دوشنبه و از ساعت ۱۷:۳۰ در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا در شهر العین امارات به مصاف ژاپن می رود.

روزنامه البیان امارات در گزارشی با عنوان «در انتظار هیجان» به این مسابقه و شرایط ایران و ژاپن پرداخته است.

این روزنامه ترکیب تیم ملی ایران را هم پیش بینی کرده است که البته بعید است کارلوس کی روش سرمربی ایران چنین ترکیبی را برای بازی انتخاب کند: علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، سیدمجید حسینی، پژمان منتظری، حسین کنعانی زادگان، مسعود شجاعی، مهدی ترابی، امید ابراهیمی، احمد نوراللهی، وحید امیری و سردار آزمون.

البیان همچنین میزان شانس ایران برای پیروزی در این مسابقه را ۵۲ درصد عنوان کرده و میزان شانس برد ژاپن را ۴۸ درصد.