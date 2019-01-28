ضرورت انتقال ۵ اتحادیه صنفی به خارج از شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف، علی فاضلی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در خصوص وضعیت طرح ساماندهی مشاغل و انتقال اصناف به خارج از پایتخت اظهار داشت: بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، آن دسته از اصناف و تولیدکنندگانی که فعالیتشان مخل زندگی مردم باشد، باید با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی به خارج از شهر منتقل شوند.

وی افزود: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها صراحت دارد که این دسته از واحدها باید به خارج از شهر منتقل شوند که این فراز مساله است که البته فرودی نیز دارد، به این معنا که شهرداری ها مکلفند تمهیدات و تسهیلات لازم را برای انتقال این گونه واحدها فراهم کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه تاکنون زیرساخت های اجرای این طرح فراهم نشده است، افزود: این انتقال باید انجام شود؛ ولی دولت نیز باید در این زمینه به ما کمک کند.

وی درخصوص اولویت خروج اصناف از شهر گفت: تولیدی ها در اولویت این طرح هستند؛ همچنین ضرورت انتقال ۵ اتحادیه تشخیص داده شده که این اتحادیه ها عبارت از اتحادیه های درودگران، تجهیزات ساختمانی، صنایع آلومینیوم، ماشین سازی ها و فلزتراش ها و اتحادیه چوب فروشان بود.

رئیس سابق اتاق اصناف ایران با اشاره به تاثیر تجمیع کلیه برندها و فروشندگان تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و صنعتی در یک مجموعه خارج از شهر تصریح کرد: این اقدام در کاهش ترافیک پایتخت، آلودگی هوا و کاهش هزینه‌های حمل محصول و کاهش قیمت تمام شده ساختمان، با توجه به تعدد فروشندگان در صنف تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و صنعتی و نیز پراکندگی این صنف در سراسر شهر تهران موثر بوده و سازماندهی این صنف نیز همانند سایر صنوف از ضروریات است.

وی افزود: در مباحث ساختمان، بسیاری از واحدهای دیگر نیز هستند که باید در این انتقال قرار گیرند که این امر یقینا می تواند در بحث زیست محیطی و ترافیکی موثر باشد و خود صنف نیز می تواند از مزایای ایجاد مناطق بورس و شبکه های صنفی که به صورت بورس اداره می شوند، منتفع شود.

فاضلی درخصوص میزان استقبال برندها، صنف فروشندگان تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و صنعتی و مشتریان در صورت ایجاد مرکز فروش تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و صنعتی در یک نقطه از تهران، گفت: قطعا با فراهم شدن تسهیلات، هم عرضه کنندگان و هم متقاضیان این محصولات از آن استقبال خواهند کرد.

همچنین، علیم یارمحمدی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح ساماندهی مشاغل و تجمیع کلیه برندها و فروشندگان تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و صنعتی در یک مجموعه خارج از شهر با توجه به تعدد فروشندگان در صنف تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و صنعتی و پراکندگی این صنف در سراسر شهر تهران، اظهار داشت: در هر کجای دنیا وقتی می خواهید هر چیزی سر جای خود باشد و مهندسان شهرساز و مهندسان مرتبط با طرح جامع شهری، به شکل نظام‌مند و حساب شده به تمام افراد و خدمات حوزه ساختمان و تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و صنعتی دسترسی داشته باشند، باید این دسترسی راحت باشد و این واحد ها در دو یا سه نقطه متمرکز باشند.

علیم یارمحمدی افزود: لازم است فروشندگان تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و صنعتی و کلیه افرادی که در این حوزه به ارائه خدمات مشغول هستند، در یک نقطه از شهر متمرکز باشند؛ نه اینکه به شکل سرگردان در تمام گوشه و کنار شهر پراکنده باشند و سیمای شهری را بد و نازیبا جلوه دهند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شواری اسلامی با اشاره به اینکه سنخیت مصالح فروشی و جوشکاری و خدمات صنعتی با شهر و زندگی شهری اندک است، گفت: تمرکز فعالان این صنف در یک نقطه مکانی موجب کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی می شود و این صنایع چه بزرگ و چه کوچک باید سرجای خود باشند.