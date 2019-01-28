۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی قابل شناسایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد، با بیان اینکه بیست و یک هزار بازرگان کشور امسال رتبه بندی شده اند، گفت: هر فعال اقتصادی که در گمرک و سازمان مالیات بدحساب باشد، می تواند کاملا شناسایی شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق کارتهای بازرگانی، ٣٠ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی کشور قابل شناسایی نیست.

در این نشست فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارتخانه های صنعت، کشاورزی و بانک مرکزی نیز حضور دارند و به ابهامات و موانع پیش روی اقتصاد کشور می پردازند.