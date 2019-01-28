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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۰۲

پورابراهیمی:

۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی قابل شناسایی نیست

۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی قابل شناسایی نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق کارتهای بازرگانی، ٣٠ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی کشور قابل شناسایی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد، با بیان اینکه بیست و یک هزار بازرگان کشور امسال رتبه بندی شده اند، گفت: هر فعال اقتصادی که در گمرک و سازمان مالیات بدحساب باشد، می تواند کاملا شناسایی شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق کارتهای بازرگانی، ٣٠ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی کشور قابل شناسایی نیست.

در این نشست فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارتخانه های صنعت، کشاورزی و بانک مرکزی نیز حضور دارند و به ابهامات و موانع پیش روی اقتصاد کشور می پردازند.

کد مطلب 4526586

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