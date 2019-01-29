یارانه سود تسهیلات اشتغال و سرمایه گذاری اختصاص نیافت

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اشتغال و سرمایه گذاری طی چند سال گذشته در قوانین بودجه در قالب احکام بودجه‌ای و در «تبصره ۱۸» پیش بینی می‌شود. بر این اساس، در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه بودجه سال ۹۶ به دولت اجازه داده شد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال از طریق برنامه‌های مختلف از جمله شناسایی رسته‌های شغلی متناسب با ظرفیت هر استان و اشتغال روستایی و عشایری با نرخ سود ارزان قیمت پرداخت کند.

همچنین بر اساس بند ب تبصره مذکور مقرر شد، یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبارات ردیف ۱۱۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه تأمین شود.

اما بر اساس گزارش تفریغ احکام تبصره‌های قانون بودجه ۹۶، بانک مرکزی در راستای اجرای آئین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ این قانون، نسبت به ابلاغ تسهیلات بانکی در سقف بیست هزار میلیارد تومان «با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار» اقدام کرده است.

در حالی که باید مابه التفاوت سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه به استناد بند ب این تبصره تأمین می‌شد، اما طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۶، از محل ردیف یاد شده هیچ گونه وجهی بابت تأمین یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال اختصاص نیافته است.

اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه بخشی از اعتبارات اشتغالزایی را شامل می‌شود و بخش دیگری از اعتبارات در سایر منابع درآمدی پیش بینی شده است به طوریکه برای سال ۹۷ بر اساس آئین نامه اجرایی برنامه اشتغال فراگیر که در پایان تیرماه امسال ابلاغ شد، منابع مالی و تسهیلات پرداختی برای اشتغال از سه منبع «اعتبارات قانونی بودجه (تبصره ۱۸)»، «منابع صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات بانکی» پیش بینی شده است.

از محل اعتبارات قانون بودجه ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع جدول شماره ۹ پیوست قانون بودجه، ۲۰ درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای تا سقف ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده‌های نفتی اختصاص یافته است.

از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب مصوبات هیأت امنای صندوق، ضوابط، مقررات و اساسنامه نزد بانک‌های عامل سپرده گذاری می‌شود و با تلفیق منابع بانک‌ها به طرح‌های برنامه اشتغال فراگیر تخصیص می‌یابد.

همچنین برای سال جاری قرار است از محل منابع بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در اختیار مؤسسه‌های عامل قرار گیرد و این مؤسسات نیز باید تسهیلاتی معادل آن به صورت تلفیق با منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات اختصاص دهند.

بر اساس منابع پیش بینی شده برای اشتغال فراگیر در سال ۹۷، در مجموع ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغال، بازسازی و نوسازی صنایع هدفگذاری شده است.

گزارش: شهروز خوشحال نخجیری