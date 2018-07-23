به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند توسعه اشتغال ملی در سراسر کشور اوایل سال گذشته با هدف افزایش جمعیت شاغل به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید.

در همین راستا آیین نامه اجرایی و پیش بینی منابع اجرای این برنامه در سال ۹۷ به تازگی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

فعالیت های مشمول این آئین نامه شامل رسته فعالیت های منتخب، بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای طرح های صنایع کوچک و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار، بافت های فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی از جمله جایگزینی خودروهای عمومی و ماشین آلات کشاورزی فرسوده، کارورزی جوانان و طرح های اشتغالزایی مناطق مرزی، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است.

بر اساس این آیین نامه، دستگاههای اجرایی موظف هستند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، رسته فعالیت های منتخب خود را شناسایی و برنامه ایجاد یا تثبیت اشتغال شامل موارد زیر را همراه با توزیع استانی تهیه و به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسانند.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط موظف است ظرف ۱۰ روز پس از تدوین برنامه ایجاد اشتغال کشور، برنامه سیاست های فعال بازار کار از جمله کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، اعمال مشوق های بیمه کارفرمایی و طرح های خرد اشتغال زایی، یارانه دستمزد، برنامه آموزش مورد نیاز برای توسعه رسته های مصوب را با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط به تفکیک استان، تهیه کند.

جزئیات منابع مالی برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۷

منابع مالی و تسهیلات پرداختی به متقاضیان اجرای برنامه های اشتغال فراگیر در سال ۹۷ از سه منبع اعتبارات قانونی بودجه، منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی پیش بینی شده است. از محل اعتبارات قانون بودجه ۳ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات جدول شماره ۹ پیوست قانون بودجه، ۲۰ درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای تا سقف ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده های نفتی اختصاص یافته است.

از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب مصوبات هیأت امنای صندوق، ضوابط، مقررات و اسناسنامه نزد بانکهای عامل سپرده گذاری می شود و با تلفیق منابع بانکها به طرح های برنامه اشتغال فراگیر تخصیص می یابد.

همچنین قرار است از محل منابع بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در اختیار موسسه های عامل قرار گیرد و این موسسات نیز باید تسهیلاتی معادل آن به صورت تلفیق با منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات اختصاص دهند.

بر اساس منابع پیش بینی شده برای اشتغال فراگیر در سال ۹۷، در مجموع ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح های اشتغال، بازسازی و نوسازی صنایع هدفگذاری شده است.

در چارچوب این آیین نامه سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تایید برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال سال ۱۳۹۷ هر دستگاه، فرایند اجرا، میزان منابع ملی، نوع حمایت ها و مشوق ها و سهم هر استان را که بر اساس شاخص های نرخ بیکاری، تعداد بیکاران، درآمد سرانه، نرخ های بیکاری زنان، جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی و سایر شاخص های تخصصی تعیین و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغی این آئین نامه، برای اجرا به دستگاه های اجرای و استانداری ها ابلاغ کند.

همچنین بانک مرکزی موظف شده است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، موسسه های عامل و دستگاه های اجرایی مربوط، دستورالعمل اجرایی متضمن نحوه تسهیل پذیرش طرح ها و درخواست‌ها، گردش امور بانکی، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ کند.