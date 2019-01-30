خبرگزاری مهر، گروه سیاست-هادی رضایی: وقتی طلیعه انقلاب اسلامی زده شد، هفت ساله بود؛ حالا اما یکی از جوان ترین فرماندهان نظامی در کشور است. خرداد همین امسال بود که جایش را در «فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء» به سرتیپ علیرضا صباحی ‌فرد داد و خودش در همان ماه، طی پیشنهادی از سوی امیر سرلشکر موسوی و با حکم فرماندهی کل قوا، به سمت مشاور فرمانده کل ارتش منصوب شد. از امیر فرزاد اسماعیلی صحبت می کنیم؛ مردی از دیار گیلان.

امیر اسماعیلی از سال ۱۳۶۸ وارد دانشگاه هوایی شد و در سال ۱۳۷۲ با مدرک کارشناسی فارغ‌التحصیل و به درجه ستوان دومی دست یافت. او در سال ۱۳۷۳ به گروه پدافند هوایی دزفول منتقل و به عنوان افسر آموزش ارزیابی عملیات رادار و جانشین رئیس عملیات رادار عهده‌دار مسئولیت شد و در سال ۱۳۸۰ به معاونت عملیات فرماندهی پدافند هوایی منتقل و رئیس دایره تمرینات مدیر آموزش عملیات شد.

امیر اسماعیلی در سال ۱۳۸۲ به گروه پدافند هوایی آبدانان منتقل و در این گروه در مشاغل مختلفی از جمله جانشین سایت رادار، فرمانده سایت، معاون عملیات گروه و جانشین گروه منصوب شد و با انتقال به معاونت عملیات نهاجا، مدیریت ارزیابی را به دوش گرفت. او در سال ۱۳۸۷ به معاونت عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش منتقل و در سمت مدیر رادار، مسئولیت گرفت. او در سال ۱۳۸۹ با حکم رهبر انقلاب، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء شد.

در آستانه چهل سالگی انقلاب به سراغ امیر فرزاد اسماعیلی رفتیم؛ یک ارتشی جوان که به گفته خودش، تنها تفاوت میان ارتش و سپاه در رنگ لباس شان است. جوانگرایی را همواره سرلوحه کار خود قرار داده؛ به اذعان خودش، سیستم فرماندهی و کنترل پدافند هوایی امروز سیستمی بومی است که توسط جوانان با متوسط سنی ۲۷ تا ۲۸ سال اداره می شود. وقتی از او می خواهیم که به جوانان توصیه ای داشته باشد، می گوید: امروز دیگر جوانان نیاز به توصیه ندارند، آن ها فقط میدان می خواهند.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی هستیم، دشمنان در برنامه‌ها و طرح‌های خود پیش بینی کرده بودند انقلاب اسلامی به ۴۰ سالگی خود نرسد، به همین دلیل راهبردهای مختلفی را به کار گرفتند تا مانع رسیدن انقلاب به ۴۰ سالگی شوند، ویژگی ۴۰ ساله شدن انقلاب چیست؟ ‌

اگر بخواهیم بر اعداد متمرکز شویم به نظرم با یک مثال شروع کنم بهتر است، درختی را در نظر بگیرید که در یک فضای مسطح و با نور کافی، باران و آب کافی، مواد معدنی و خاک مناسب رشد می کند و عدد سن آن درخت به چهل سال می رسد، هر کسی که منصف باشد به این درخت که نگاه کند، می گوید این درخت، چهل سال عمر دارد و منصفانه قضاوت کرده، ولی در نظر بگیرید که همین درخت در یک سراشیبی بسیار تند قرار دارد و سیل آب های بسیار تندی از کنار آن عبور و طوفان های شدیدی را تجربه می کند و اگر در این شرایط عمر آن درخت از چهل سال بگذرد آن زمان برای هر کدام از این حوادث و بلایای طبیعی چهل سال مجزا هم محاسبه می شود؛ انقلاب اسلامی ایران، چهل سال را در فضای بدون تهدید و بدون تحریم تجربه نکرده، بلکه چهل سال تحریم را لمس و با تهدیدات بسیار سخت و جنگ نرم مقابله کرده، ملت ما قربانی ترور است.

کشوری را در دنیا پیدا نمی کنید که این هم تحریم و تهدید و ترور، جنگ نظامی و جنگ نرم را تجربه کرده و روی پای خودش ایستاده باشد و حتی کشورهای دیگر از جمهوری اسلامی ایران امروز الگوبرداری می کنند. اینها دیگر تعارف نیست و چیزهایی هست که وجود دارد، البته زندگی سخت دارد و در مجامع غربی و مجامع شرقی هم سخت است، در جمهور اسلامی ایران هم بالاخره به تبع معیشت زندگی سختی وجود دارد، خوبی اش این است که مردم ما مردم مقاومی هستند، مردمی هستند که نظام خودشان را قبول داردند و پای آنها می ایستند و این را ثابت کردند.

ارتش در زمان رژیم پهلوی، قدرتمندترین نیروی نظامی منطقه بود، از تجهیزات آمریکایی استفاده می کرد و آموزش را در کشورهای پیشرفته می دید، به نظر شما ارتش انقلابی با ارتش گذشته چه تفاوتی دارد و جایگاه نظامی امروز کشورما در منطقه و جهان چه جایگاهی است؟

ارتش انقلابی با سایر ارتش ها بسیار تفاوت دارد، مخصوصاً که ارتش اسلامی انقلابی باشد، یک سرباز اسلامی انقلابی در جمهوری اسلامی ایران خیلی متفاوت است با یک سرباز استکباری که نمی داند باید به چه چیزی افتخار کند و به چه دلیلی در منطقه حضور دارد، حضور نامانوس، حضوری که اصلاً لازم نیست، یک سرباز آمریکایی برای چه در کشورهای اطراف ما حضور دارد؟ به چه چیزی باید افتخار کند؟ به جنگ ویتنام که آن همه تلفات داده؟ به جنگ جهانی دوم که بمب های اتمی بر روی مردم ژاپن انداخته؟ به چه چیزی باید این سرباز افتخار کند؟ به پنجاه سال گذشته خودش؟ به هفتاد سال گذشته خودش؟ ارتش آمریکا هیچ افتخاری ندارد.

اما سرباز ایرانی اسلامی افتخارش این است که زمانیکه صلح باشد، به مردم خودش کمک می کند. شما در وقایع زلزله و وقایع دیگر ببینید؛ ارتش جمهوری اسلامی ایران و بقیه سازمان های کشوری و دولتی کنار هم بودند و هنوز هم هستند، اویل انقلاب هم همین بود، اولین ارگانی که شاید هیچ کدام از مسئولین و شاه در آن زمان فکر نمی کردند به سمت و سوی مردم بایید و به مردم بپیوندند، ارتش بود، نیروی هوایی بود که سه روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۱۹ بهمن کاری کرد، کارستان و هیچگاه این از ذهن مردم عزیز ، پاک و سلحشور ما خارج نخواهد شد.

امروز افسران، درجه دارن، اُمرا و سرداران ما در جمهوری اسلامی ایران تفاوت های بسیار فاحشی با هم صنف های خودشان در کشورهای استکباری دارند، چون اهداف مقدسی دارند، می دانند برای هدفی باید دفاع کنند، نه اینکه خونریزی کنند، نه اینکه جنگ راه بیاندازند، جمهوری اسلامی ایران از ارتش، سپاه، نیروی های مردمی و مسلح خودش تنها برای احقاق حق استفاده می کند. این یک حس و ذات خداوندی است هر کسی باید این ذات را داشته باشد، ذات دفاع جمهوری اسلامی ایران حتی در هشت سال دفاع مقدس با آن همه بد اخلاقی که رژیم بعثی عراق انجام داد، هیچ وقت بد اخلاقی و کج اخلاقی نکرد، همیشه با اسرا مهربان بود.

دیدیدم که در سال ۱۹۸۰ رئیس یک کشور دیکتاتوری صدام حسین ملعون و معدوم با استکبار جهانی در روی زمین دست می دهد، ۲۴ سال بعد از آن در زیر زمین دستگیر می شود، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با مردم ایران دست می دهد، بنابراین همیشه روی زمین و با افتخار بوده، و ان شاء الله با افتخار خواهد ماند.

جایگاه نظامی ایران را در جهان چطور می بینید؟

هر کشوری و هر قدرتی بخواهد به جمهوری اسلامی ایران کج نگاه کند، قطعاً پشیمان خواهد شد

این سوال را زمانی می شود منصفانه و منطقی و معقول پاسخ داد که ما پیدا کنیم، نیروی مسلحی که کشورش چهل سال تحریم و تهدید را لمس کرده نه مقطعی، پشت سر هم، مستمر، وقتی که اینطور تهدید و تحریم و فشار از طرف همه کشورها حتی آنهایی که با جمهوری اسلامی ایران به ظاهر دست دادند، قول دادند، لبخند زدند، باز هم پشت سر استکباری ماندند و عملشان هم ثابت کرد.

جمهوری اسلامی ایران خدا و چهارده معصوم را داشت و دارد، رهبر عزیز، مردم خوب و خانواده شهدا را دارد، اسطوره های ما شهدایمان هستند، ما چنین کشوری را در منطقه و در جهان نمی توانیم پیدا کنیم که مثل ایران اسلامی این همه متحمل آسیب های فیزیکی و معنوی شده باشد و بعد بگوییم که ما چندمین کشور دنیا هستیم یا از نظر نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی چه جایگاهی داریم. اما این را به ضرس قاطع به عنوان یک سرباز کوچک اسلام عرض می کنم که هر کشوری، هر قدرتی، بخواهد به جمهوری اسلامی ایران کج نگاه کند، قطعاً پشیمان خواهد شد و این در هشت سال دفاع مقدس ثابت شد، رژیم بعثی عراق تنها نبود، بیش از چهل کشور به او کمک می کردند، همان هایی که در نهایت صدام را دستگیر کردند، اما آخر سر دیدیم نتیجه جنگ چه شد.

تنها ۱۰ درصد توان دفاع هوایی‌مان را در دفاع مقدس از دست دادیم من فقط یک نمونه مثال دفاع هوایی را در هشت سال دفاع مقدس می زنم، که جایگاه نیروهای مسلح، جایگاه تجهیزات دفاع هوایی جمهوری اسلامی ایران مشخص شود، در هشت سال دفاع مقدس حدود ۱۰۰ نقطه دفاع هوایی در کشور مستقر بود، از این ۱۰۰ نقطه دفاعی، سایت موشکی، دیدبانی، راداری و سایت های متفاوتی که مرتبط با دفاع هوایی بود، تنها حدود ۱۰ نقطه آسیب دید و بمباران شد، یعنی ۱۰ درصد دفاع هوایی کشوری که هشت سال تماماً فقط دفاع کرد.

می دانید کشوری که حمله می کند، ابتکار عمل را دارد، که از چه سمت و سو و در چه ساعتی باید حمله کند؟ همه را می داند، اما کشوری که دفاع می کند، آسیب پذیر است. ما ۱۰ درصد توان دفاع هوایی مان را از دست دادیم اما رژیم بعثی عراق قبل از شروع جنگ ۶۰۰ هواگرد داشت، ۷۰۰ فروند هواگرد اعم از بالگرد و هواپیما به رژیم بعث دادند، حدود ۱۳۵۰ فروند هواگرد داشته، بالغ بر ۶۷۰ هواگردش نابود می شود، این آمار رسمی و ثبت شده است، ببینید کسی که حمله می کند بالغ بر ۵۰ تا ۵۵ درصد توان دفاعی اش را از دست می دهد، ابتکار عمل دارد، می داند باید از کجا بیایید و حمله کند، ولی کشوری که دارد دفاع می کند، چون بر حق است، تنها ۱۰ درصد توان دفاعی‌اش را از دست داد.

یکی از راهبردهایی که بعد از انقلاب توسط دشمنان دنبال می شود، تلاش برای ایجاد اختلاف میان نیروهای انقلاب به ویژه ارتش و سپاه است، شما مهمترین راهبرد موفقیت ارتش و سپاه در شکست این راهبرد دشمن را چه می دانید؟

امروز دیگر فضایی نیست که بخواهیم در ابهام صحبت کنیم، یک رئیس جمهوری بیش از ۳۰ روز دولتش را تعطیل می کند، این نشان می دهد که بیشترین اختلاف بین دولت و مجلس و نیروهای مردمی آن کشور وجود دارد، اسم خودش را گذاشته قدرتمند و یک عده را اجیر می کند که بگوید بین نیروهای سپاه و نیروهای ارتش در جمهوری اسلامی ایران اختلاف است.

هیچ اختلافی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نداریم، بین ارتش و سپاه شدیداً رقابت هست اما در کسب شهادت، برای اخذ سنگرهایی که تمام گلوله های آن به سمت دشمن نشانه روی شده، این رقابت هست، دائمی هست در زمان هشت سال دفاع مقدس بوده و امروز نیز وجود دارد، ارتش و سپاه فرزند انقلاب هستند و هر دوی انها خود رو مدیون خون شهدا می دانند، ارتش و سپاه تنها رنگ لباسشان متفاوت است، فرمانده هر دو یکی است، ما همه یک فرمانده داریم هیچ اختلاف نظری بین ارتش و سپاه وجود ندارد، مهمترین اصلی که امروز مردم می توانند ببینند واقعاً اختلافی بین ارتش و سپاه نیست، جایی است که ما در لحظه ها صحبت می کنیم. یعنی زیر ۱۲۰ ثانیه برای تصمیم گیری، این همه هواگردهای سپاه و ارتش اعم از بال ثابت، بال متحرک و پهپاد در فضای آسمان نیلگون جمهوری اسلامی ایران حضور دارد، من بقیه را عرض نمی کنم ، نیروی انتظامی، شرکت نفت، هواپیماهای داخلی، هواپیماهای ترانزیت عبوری خارجی را اصلاً عرض نمی کنم، در این فضای جمهوری اسلامی ایران چطور می شود که اتفاقات وحشتناک نمی افتد؟ به دلیل هماهنگی است.

حوزه پدافند هوایی بسیار پیچیده و تخصصی و نیازمند تجهیزات پیشرفته است، ما در تحریم هستیم چگونه موفق شدیم این تجهیزات را نگه داری و در مقابل تهدیدات دشمن در دفاع مقدس و بعد از آن موفق باشیم؟ مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی در حوزه راداری و پدافندی را چه چیزی می دانید؟

مهمترین موضوع برای رونق یک سازمان این است که استراتژیست های آن بنشینند و فکر کنند که سرمایه اصلی آنها چیست و آن سرمایه را پیدا کنند، ما این را از پیشکسوت های خودمان یاد گرفتیم. سعی کردیم که یاد بگیریم و متوجه شدیم که سرمایه اصلی ما مغز، دانش و خواست و مطالبه و نیت جوان های پاک این مرز و بوم است، ما امروز صحبت از تجهیزات می کنیم، انقلاب اسلامی چطور پیروز شد؟ انقلاب با چه تجهیزاتی پیروز شد؟ چرا بسیاری از انقلاب ها در دنیا به وجود آمد اما حرکت آنها منجر به شکست شد؟ اسم های مختلفی هم گذاشتند انقلاب خاکستری، انقلاب سفید و حتی در اروپا حرکت های مردمی چرا منجر به شکست شد؟ آنها که خیلی مجهز بودند، انقلاب اسلامی ایران چطور پیروز شد؟ این همه سایت ها و رسانه های اجتماعی که امروز هست آیا در اختیار امام راحل بود؟ یک تریبون در اختیارش بود، پس چطور شد که انقلاب پیروز شد؟ همه چیز به تجهیزات و منابع فیزیکی بستگی ندارد، خیلی از سرمایه ها سرمایه های انسانی است که جوانان این مرز و بوم خواستند و توانستند.

پدافند هوایی کشور دید بسیاری از پتانسیل ها نه تنها در نیروهای مسلح، بلکه در سازمان های کشوری مانند سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه های کشور، شرکت ملی نفت، شرکت گاز، در اینها هم پتانسیل های پدافند هوایی وجود دارد، مقام معظم رهبری از قرارگاه پدافند هوایی به عنوان یک ستاد تخصصی همچین انتظاری داشت و قرارگاه پدافند هوایی هم اولین ماموریتی که از فرمانده وقت ارتش دریافت کرد، این بود که باید با مأموریت خودش بزرگ شود.

جوانان بسیاری از دانشگاه های معتبر کشور در سال ۸۹ جذب شدند و یک حلقه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفر تشکیل شد، که از رده لیسانس تا دانشجوش دکتری در این حلقه بود و امروز که با شما صحبت می کنم، به دلیل اینکه آخرین اخبار را دارم، صدها نفر این حلقه دفاعی را تشکیل می دهند، یعنی حلقه دانشی، دفاعی و هوایی که ظرفیت این کشور هستند.

من مثال می زنم، وقتی شما یک هواپیمای مسافربری را با شکل مسافربری با طرح پروازی مسافربری، از کشوری دیگر وارد کشور شما می شود و به عنوان مسافربری می پذیرید، باید یک سیستمی باشد که به شما بگوید این هواپیما به دروغ به شما مسافربری اعلام نشده باشد، یا باید عامل انسانی باشد که ما با عامل انسانی روی زمین تماس نداشتیم یا باید خود خلبان بگوید که نمی گوید، یا باید سیستمی باشد که نیروی جوان ایران اسلامی آن را طراحی کرده باشد، اگر سیستم را استکبار طراحی کرده باشد، می تواند به شکلی برای ما تعریف کند که ما هیچ چیزی را متوجه نشیم. اما سیستم ایرانی اسلامی متوجه می شود، که در داخل این هواپیمای به ظاهر مسافربری ۱۰۸ نظامی امریکایی اعم از زن و مرد حضور دارند، کسانیکه در افغانستان خونریزی کردند و می خواهند بروند در کشورهای عربی تفریح کنند، فضای عبورشان از فضای جمهوری اسلامی ایران است و این هواپیما در سرزمین شهیدان در جمهوری اسلامی ایران به زمین نشانده می شود.

ایران ششمین کشور تولید کننده رادارهای پیشرفته است که با امواج کیهانی بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر را رصد می کند

هواپیما یک پرنده با حرکات چموش است، به هیچ عنوان شما یک هواپیما را با سرعت بیش از ۷۰۰ کیلومتر بر ساعت به راحتی روی زمین نمی توانید بنشانید، در نقطه صفر دستور نشستن بدهید در نقطه ۱۰ باید بنشیند، به این دلیل که در حال حرکت است، بنابراین زمانی که سیستمی را طراحی می کنید از پول مردم و از دعای خانواده شهید است، دیگر تعارف نیست و آن هواپیما می نشیند، خلبانش رسماً عذر خواهی می کند که اشتباه کردند و این قاطعیت جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد.

راداری که با امواج کیهانی بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر را کشف و شناسایی می کند در جمهوری اسلامی ایران مستقر شده، این رادار در دنیا ششمین اختراع و ثبت آن با جمهوری اسلامی ایران بود، پنج رادار دیگر که در کل دنیا ثبت شده، شاید برای کسانی بوده که ۲۰ تا ۳۰ سال روی چنین تکنولوژی بدون تهدید و تحریم با پول های زیاد تحقیق کردند، به دست آوردند و آن را نصب کردند؛ مانند شرکت جیم دالی. شما وقتی سامانه موشکی بومی را طراحی می کنید و این موشک لا به لای چهار هواپیمای مسافر بری به یک پهباد برخورد می کند که طول موشک ۲ برابر طول پهباد است، انگار که شما یک گنجشک را با گلوله ژسه می زنید، آنهایی که یکبار هم تیراندازی کرده باشند، متوجه می شوند که چین کاری بسیار دشوار است، این توان تکنولوژی می خواهد که بومی باشد، تکنولوژی که از ذهن جوان های عزیزمان باشد، باید از دانشی بگوییم که توسط اساتید ایرانی به این جوانان انتقال پیدا کرده است.

موفقیت پدافند هوایی در دفاع مقدس در تاریخ دفاع هوایی ۱۰۰ ساله اخیر جهان بی سابقه است

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی دوره های پدافند در آمریکا یا انگلستان برگزار می شد، این دوره ها امروز در کجا برگزار می شود؟ انقلاب پیروز شد، تعداد زیادی از رادارهایی هنوز مستقر نشده بود، این مسئله مصادف شد با رفتن مستشاران آمریکایی، این رادارها چه شدند؟ این رادارها همان هایی بودند که در عملیات والفجر ۸ در ۲۰ بهمن سال ۶۴، بیش از هفتاد هواگرد بعثی عراق را منهدم کرد و فرمانده کل قوا دراین باره می فرماید دفاع معجزه آسا، این موفقیت در تاریخ دفاع هوایی ۱۰۰ ساله اخیر جهان بی سابقه است، هفتاد فروند هواگرد در یک عملیات رادارهایی خریداری شده بود اما همه مستشاران رفته بودند، در آن بحران جوان ها آمدند و گفتند ما باید این کار را انجام دهیم، امام راحل هم فرمودند ما می توانیم و این هم شد. فقط تجهیزات نیست، نیروی انسانی ما یک جوان ستوان یک است که به خدمت رهبر معظم انقلاب رسید، یک جوان ستوان یک، یعنی یک جوان بیست و شش یا هفت ساله، این همانی است که مثل عزیز دلمان حججی می رود و شهید می شود، مگه این جوانها شهدا را دیدند؟ مگر هشت سال دفاع مقدس را دیدند؟ هیچکدام اینها هشت سال دفاع مقدس را ندیدند اما همه آنها برای دفاع از کشور آمادگی دارند.

درباره دستاوردهای پدافندی و نقاط قوت این تجهیزات نسبت به نمونه های خارجی بگویید؟

درباره پیشرفت و دستاورد پدافند هوایی همین بس که یک سازمان بین المللی هوانوردی در کشور کانادا بنام ایکائو اعلام می کند، امن ترین آسمان خاورمیانه آسمان جمهوری اسلامی ایران است. ایکائو نسبت به هوانوردی مسئولیت دارد و هر چیزی را به عنوان یک مدال به یک کشور نمی دهد، البته باید پیش از این ها به این مهم اعتراف می کرد، بسیاری از کشورهای منطقه با استفاده از سیستم ها و تجهیزات پیشرفته ای که در اختیار دارند، آسمان امنی ندارد. اگر این چنین نبود هواپیمایی قزاقستان که از بیشکک به دبی رفت، توسط کشتی جنگی آمریکایی اخطار نمی گرفت.

ما اجازه نمی دهیم کسی به هواپیمای مسافربری اخطار دهد. به قول مقام معظم رهبری امروز دیگر زمان بزن و در رو نیست و زمان بزن و بخور است، یعنی بزنند، می خورند، درجا هم می خورند. خب این وقایع به ما یاد داد که حداقل دفاع هوایی باید دفاع در عمق باشد که یک مدل آن را عرض کردم رادارهای پیشرفته، رادارهای بومی و بسیار خوب. خیلی ها می گویند رادارها در زمان جنگ سفید می شوند. ببینید فرکانس از یک محدوده شروع می شود و در یک محدوده تمام می شود و در این فرکانس فقط رادار زمینی کار نمی کند، رادار هواپیما هم باید کار کند.

رادار سیستمی هم که می خواهد رادار سیستم مقابل را سفید کند آن هم باید کار کند. جمهوری اسلامی گفت من نمی خواهم راداری را استفاده کنم که به ما فروخته اند و تکنولوژی آن در اختیار دشمن است، من باید یک راداری داشته باشیم که یو اچ اف ، وی اچ اف ب، اچ اف باشد. باند اس ، ال و ایکس را پوشش دهد. اگر سیستم زمینی یا سیستم هوایی پیدا شود که همه اینها را بتواند سفید کند قطعا بدانید که اولین سقوط، سقوط خودش است چون خودش هم یک رادار در یکی از این طیف ها دارد. یک همچنین سیستمی در جنگ نفت برای صدام در آن زمان کمتر از ۶ ساعت هم کار نکرد.

پلاک آسمان امن در غرب آسیا همچنان برای جمهوری اسلامی ایران است

سیستم فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند هوایی امروز یک سیستم بومی است که توسط جوانان در قرارگاه و وزارت دفاع طراحی و تولید شده، رِنج سن خدمتی این عزیزان ۲۷ الی ۲۸ سال است اما به اندازه صدها سال تجربه و دانش در این سیستم ها وجود دارد. یعنی همینطور که می گوید باید هرمس روی نطنز زده شود همان سیستم می گوید که این هزار فروند هواپیمای ترانزیت عبوری در طول ۲۴ ساعت باید به سلامت عبور کند، همان می گوید که هواپیماهای نیروی هوایی ارتش، نیروی هوایی سپاه، بالگردهای نیروی دریایی سپاه، بالگردهای نیروی دریایی ارتش، بالگردهای نیروی زمینی ارتش و سپاه باید بتوانند هر روز حداقل بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرواز داشته باشند. شما این فضا را تصور کنید، چه فضای شلوغی می شود؟

یک آدم نمی تواند این را کنترل کند اما جوانان این کشور سیستمی را طراحی می کنند بنام پروژه پیامبر اعظم که امروز با افتخار می آید و نه تنها مرزها را کنترل بلکه حتی به سیستم کشوری هم کمک می کند تا این هواپیماها با این حجم عبوری همچنان از فضای جمهوری اسلامی ایران با حفظ ایمنی و امنیت مثال زدنی عبور کنند. آسمان امن در غرب آسیا همچنان پلاکش برای جمهوری اسلامی ایران است. این دستاوردهای برای پدافند هوایی نیست، برای جمهوری اسلامی ایران است. در حوزه هوایی همانقدر امنیت وجود دراد که در دریا و خشکی است، اگر کسی بخواهد امنیت این جامعه را مورد خطر قرار دهد با مردم و نیروهای مسلح طرف خواهد بود.

تبعیت مردم ایران اسلامی از رهبر خود در دنیا نمونه ندارد، رهبر عزیز جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ بهمن سال ۹۶ در دیدار تاریخی نیروی هوایی و پدافند هوایی فرمودند که ۲۲ بهمن تاریخی خواهیم داشت و در تمام شهرهای جمهوری اسلامی ایران پس از سه روز آن عظمت حضور مردم برای خواست معنوی شان و برای مطالبه به حقشان را دیدید و دیدیم.

پیشرفت های حوزه موشکی و پدافندی برای انهدام پرنده های مهاجم چگونه است؟

اگر منظورتان حوزه پهپاد است ما دستاوردهای بسیار شگرفی داریم که نه تنها سپاه و ارتش در حوزه خودشان بلکه در حوزه مشارکت هم بسیار دستاوردهای زیادی داریم و اگر منظور انهدام یک چنین هواگردهایی است انهدام پهپاد در هر کشوری یک چالش بسیار بسیار بزرگ و عمده محسوب می شود به این دلیل که نه تنها کشف اینها بسیار سخت است، انهدام و اینکه در کجا باشد و چگونه باشد بسیار سخت و تکنیکی است. همانطور که یک هواپیمایی مثل آرکیو ۱۷۰ به زمین «پری پلن» باشد و یک اطلاعاتی قبلی به آن داده باشند و برود و بیاید که اگر هم قصد فرود آن باشد خودشان منهدمش کنند. این پهبادها با همه امکاناتی که داشتند به زمین نشانده شد. در مقابل ملاحظه فرمایید بیش از ۶۰ میلیون مسافر خارجی در سال ۹۶ با همین ترانزیت های عبوری از فضای جمهوری اسلامی ایران عبور کردند، آن هم با امنیت کامل.

حوزه موشکی در پدافند هوایی با موشک های زمین به زمین تفاوت بسیاری دارد. هر دوی آنها دقت عمل بالایی نیاز دارد اما مانور موشک زمین به هوا به خاطر پیچیدگی خاصی که دارد بیشتر است. موشک زمین به هوا باید اولا سرعتش بیشتر از سرعت هواگردی باشد که تخلف کرده، همچنین دقتش باید بسیار بالا باشد. وقتی موشک از سیستم خودش رها می شود باید به گونه ای حرکت کند که با جنگ الکترونیک، نتوانند آن را منحرف کند و خود موشک تهدیدی علیه سامانه های زمینی خودی نشود و موشک دقیقا به هدفی که شما می خواهید اصابت کند.

حالا فکر کنید این هدف یک هواپیمایی باشد که دائما در حال مانور است. پس تمام اینها جمع آوری و یک سیستم موشکی طراحی می شود که باید دقت و سرعت عمل را توامان داشته باشد اما مهمترین مسئله برای کشوری که دائما تهدید و تحریم می شود مثل جمهوری اسلامی ایران است که پدافند موشکی که باید این دقت عمل را داشته باشد. همچنین باید متحرک باشد، اگر از نقطه آلفا شلیک شد سریعا جابجا شده و به نقطه بتا برود، همین تحرک کار او را سخت می کند مانند آنکه با یک دوربین فیلمبرداری می خواهید با دقت بالا فیلمبرداری کنید و نیاز شما فیلمبرداری در حرکت باشد نمی توانید یک دوربین با وزن ۲۰ کیلو را با خودتان مرتب به این طرف و آن طرف ببرید لازم است دوربین کوچکتر باشد، در سیستم های نظامی هم به همین شکل است.

نیاز پدافند هوایی این بود که علاوه بر تحرک، همان دقت و سرعت را داشته باشیم. جالب است که به شما عرض کنم که اگر سیستم های موشکی بومی نبود هواپیمای ایساف هیچگاه در بند عباس به زمین نمی نشست. هواپیماهایی اف ۱۸ که نزدیک شدند تنها با یک اخطار دور نمی شدند پس می دیدند و می شنیدند و در رادارهای خودشان هم آن اخطارهای زمینی موشک های ما را دریافت می کردند که نه تنها یک سامانه موشکی با یک برد فرکانسی، چندین سامانه موشکی با چندین برد فرکانسی به طرف چشم آنها و به طرف قلب سیاه آنها نشانه رفته و به همین دلیل تمکین می کردند.

بنابراین اگر این برای مردم عزیز ما شکافته نمی شود که مثلا سیستم صیاد، سیستم سوم خرداد و سیستم مرصاد چه قابلیت هایی دارد برای این است که دشمن هر لحظه ما را رصد می کند پس نباید اطلاعات و قابلیت سیستم های خود را منتشر کنیم. بهترین دستاورد ما این است که برای هر تهدید و تحریمی، حال را ببینیم و آینده را هم تصور کنیم که این سیستم ما هم تهدید حال را جواب می دهد و با یک تغییر خیلی کوچک برای تهدیدات آینده هم پاسخگو است.

شما در این سالهایی که فرمانده بوده اید بارها با مقام معظم رهبری دیدار و گفتگو داشتید، مهمترین توصیه ای که ایشان به شما و نیروهای مسلح داشتند چه بود؟

در این ۸ سال ایشان جملات بسیار زیبایی دارند که من به صورت نمادین با خودم به دفتر کارم در ستاد ارتش آورده ام. سرعت عمل، تربیت جوانان با تخصص بالا، هماهنگی های بسیار زیاد، کمک همه بخش های کشوری و لشگری به پدافند هوایی برای رسیدن به یک دفاع همه جانبه مهمترین فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

امروز دیگر جوانها به توصیه نیاز ندارند. جوانان فقط میدان می خواهند و تنها بایستی به آنها میدان داد. بقیه نگاه کنند، کسانی که ریشی سفید کرده اند، مویی سفید کرده اند، کلی می گویم و نمی خواهم به شخص خاصی اشاره کنم. آنهایی که حس می کنند باید به جوانان توصیه داشته باشند، ببینند خودشان در دفاع مقدس چند سال داشتند؛ ۲۰، ۲۵ و یا ۳۰ سال و ۸۰ تا ۹۰ درصد حاضرین در دفاع مقدس در همین گروه سنی بودند. حالا می گویید که چه توصیه ای برای همین گروه سنی دارید، اینها را چه کسی توصیه کرد که جانشان را کف دستشان گذاشته و جلوی دشمن بایستند. فقط شهدای ما از خوزستان و کردستان، همدان نبودند بلکه از همه نقاط کشور و از سیستان و بلوچستان با ۱۵۰۰ کیلومتر فاصله از خط مقدم به جبهه ها رفته و همه جوان بودند. از خراسان و گیلان هم به جبهه رفتند، از جاهایی که اصلا جنگ نبوده، صدای بمب هم شنیده نشده، همان جوان امروز در جمهوری اسلامی ایران حضور دارد. فقط باید این جوان را باور کرد. فرمانده معظم کل قوا بارها فرمودند که پتانسیل بسیار بالایی در کشور دارید و آن جوانها هستند، باید به جوانها اعتماد و اعتقاد داشته باشیم.

زمانی که جوانان دانشگاهی می خواستن رادار دوربرد با برد ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر که در منطقه نظیر ندارد را برای قرارگاه پدافند هوایی بسازند، به آنها گفتم که مراحل خیلی خوبی جلو رفتید ما چکار می توانیم برای شما انجام دهیم؟ و خدا شاهد است که تیم ۱۳۰ نفره که حلقه اول بود به ما گفتند که ما فقط می خواهیم پشت سر رهبر معظم انقلاب نماز بخوانیم به خدای لاشریک و من عین همین را به ایشان عرض کردم و رهبری نیز فرمودند برنامه ریزی کنید هر چند وقت یک بار این جوانها بیایند پیش ما و این مسئله هنوز هم ادامه دارد.