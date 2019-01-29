به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه ترکان، در آستانه برگزاری اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی، اظهار داشت: کشور ما جزء کشورهایی بوده که آمار ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی در آن زیاد است و بخشی از مرگ و میرها نیز به همین علت ایجاد میشود.
وی افزود: سبک زندگی شهری و کمتحرکی سبب کاهش سن ابتلا به بیماریهای قلبی به ویژه در میان مردان جوان شده است، بنابر این پیشگیری از این مسئله امری ضروری به شمار میرود.
دبیر علمی کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی ادامه داد: بعد از تصادفات بیماریهای قلبی عروقی دومین عامل مرگ ایرانیها به شمار میرود که این مسئله حکایت از توجه سیاستهای بهداشتی و سلامتی فرد به پیشگیری اولیه از این بیماریها از طریق کنترل ریزفاکتورها یا عوامل خطر است.
ترکان اضافه وزن، چاقی، تنش عصبی، استرس، دیابت، فشارخون و چربی بالا همچنین استعمال دخانیات را عوامل خطر بروز بیماریهای قلبی عروقی برشمرد و عنوان کرد: اطلاعرسانی به موقع در این زمینه میتواند جهت پیشگیری از ابتلا بسیار مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که بیماری دچار مشکل قلبی، عروقی شد پس از آن باید پیشگیری ثانویه را بر روی آن لحاظ کنیم تا از بازگشت مجدد بیماری خودداری شود و این مسئله از طریق توجه به برنامه توانبخشی قلبی، عروقی و کنترل عوامل خطر و تقویت سیستم خونرسانی به قلب محقق میشود.
دبیر انجمن علمی توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی گفت: در کنگره توانبخشی قلبی، عروقی پیشگیری اولیه و ثانویه مدنظر قرار داشته و این برنامه با همکاری انجمن توانبخشی قلب، پزشکان قلب و عروق، جراحان قلب، پرستاران بخش قلب و فیزیوتراپیستها برگزار میشود و جدیدترین مباحث علمی در حوزه پیشگیریهای اولیه و ثانویه از بیماریهای قلب و عروق مورد بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت.
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